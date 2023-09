La opinión de Andrés Fassi sobre la posibilidad de que Talleres-Belgrano se juegue un lunes

“Todavía no tenemos fecha tentativa del clásico. Nos han dado opciones, pero no hay una fecha fija y no quiero hablar de nada que no sea oficial. Talleres, en ese aspecto, y más siendo local, sólo puede anunciarlo cuando tenga fecha definida”.

Textual de Andrés Fassi, presidente de Talleres, sobre la versión de que el Talleres-Belgrano en el Kempes y con las dos hinchadas, podría disputarse el lunes 2 de octubre, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

Versión que dio a conocer Luis Fabián Artime, titular de Belgrano, ante el reacomodamiento de fechas porque el domingo 1 de octubre es el debate de candidatos presidenciales para las elecciones generales de octubre.

“Ya se la hemos pedido a la televisión y a la Liga, para poder comunicarlo. Hoy por hoy, no tenemos oficialmente nada”, añadió Fassi sobre la fecha que es la de los clásicos, con Boca-River incluido (iría el sábado 30 de setiembre).