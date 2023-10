El Belgrano puntero e invicto: qué tiene para estar arriba y para qué objetivo está

Líder en la Copa de la Liga, Belgrano se mantuvo invicto en estas primeras nueve fechas, está en la cima de la Zona B en soledad a cinco fechas del final de la fase clasificatoria, se metió en zona de copas internacionales y se anima a soñar con más.

El descenso ya no inquieta en Alberdi, porque el equipo aparece entre los clasificados a Copa Sudamericana, se puso a tres del lote de Libertadores, a la expectativa de que Boca, por ejemplo, puede liberar cupos si es campeón en la final con Fluminense.

Cuenta además con uno de los goleadores del torneo, Lucas Passerini con siete impactos, el máximo en asistencias en la copa, Ulises Sánchez, y un arquero como Nahuel Losada, cuyo nivelo lo puso en el radar por ejemplo de River.

Lucas Passerini no para de marcar goles en Belgrano (Foto: Prensa Belgrano).

Este encumbrado Belgrano de Guillermo Farré se ilusiona con objetivos trascendentes. Integrantes del plantel masculino y femenino, ex jugadores, ex técnicos y referentes, opinan sobre la campaña Celeste y hasta donde puede llegar.

ERICK GODOY, MARCADOR CENTRAL DE BELGRANO

“Belgrano está pelear arriba, para meterse a alguna copa. Al objetivo del descenso ya lo tachamos de la lista. Estamos con la mochila más liviana para afrontar lo que viene. La virtud es la solidez que demuestra el equipo, que nos permite soltarnos, y nos animamos a demostrar que Belgrano es un equipo muy fuerte”.

Pura felicidad es el defensor Erik Godoy, quien llegó al Pirata para jugar la LPF y es titular (Prensa Belgrano)

“Estamos muy preparados y con compromiso. A comienzo de temporada el profe nos hizo que escribiéramos los objetivos personales. Y más de uno puso que Belgrano está para pelear algo importante”.

MARIANA SÁNCHEZ, JUGADORA DE BELGRANO

“Belgrano está para salir campeón, para crecer. Hay que ponerse los objetivos altos. Este equipo fue en crecimiento constante, con un carácter distinto y demostrando que puede jugar muy bien. Hay que trabajar sobre esa confianza y convicción que construyeron”.

Mariana Sánchez, jugadora del femenino de Belgrano (Prensa Belgrano)

“Vi que el grupo cambió, se lo ve muy unido, muy comprometido. Se intuía que lo resultados se iban a dar. El equipo está muy compacto, las líneas de atrás para adelante dan mucha seguridad, y recupera rápido la pelota”.

LUCAS DIARTE IZQUIERDO, LATERAL DE BELGRANO

“Me tocó competir con Belgrano el año pasado en la Primera Nacional, en el ascenso y jugando para San Martín, y no daba posibilidades al resto. Y se veía la comunión interna. Ahora estando acá me doy cuenta que es así, y da gusto representar a toda esta gente que lo vive con tanta pasión”.

Lucas Diarte festeja el 2-0 de Belgrano ante Huracán. (Prensa Belgrano)

“Este equipo tiene mucho trabajo y humildad, y sabe corregir a tiempo. En los momentos en que nos golpearon fuerte, como el 4-0 con Estudiantes supimos parar la pelota y nos dimos cuenta de un montón de cosas. Estamos en el bueno camino. Todo fluye, hay contagio positivo”.

MATÍAS GIGLI, EX JUGADOR DE BELGRANO

“Lo que más me gusta de este Belgrano es que cambió mucho, juega de otra manera, tiene un juego elaborado. Se le fue Bruno (Zapelli) pero encontró un juego asociado. En Santa Fe lo hablé con Guille, y veíamos esas cosas, un juego distinto y no tirarle pelotazos a Pablo (Vegetti), más allá de que el Tanque Passerini anda muy bien. Belgrano encontró un funcionamiento más allá de los nombres. Y me gusta que Farré y Franco Peppino estén en el banco, se merecen este presente. Belgrano recuperó la identidad con Santi Longo, el Colo Barinaga con un ADN del club; y jugadores que llegaron como refuerzos y que después no se quieren ir, como me pasó a mí”.

La despedida de Paolo Frangipane y Matías Gigli en el Gigante de Alberdi (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Los puntos altos. Nahuel Losada, sin dudas, hace un año largo viene siendo impotantísimo. Longo y Sánchez están con un rendimiento superlativo. Ulises en cualquier puesto es figura. Y los goles del Tanque. Más allá de las individualidades, es un equipo sólido, con recambio que dan soluciones. Belgrano está para pelear cosas importantes. Es un torneo distinto, con cruces con la otra zona, y está Copa al ser corta uno se ilusiona en clasificar primero y en pelear un mano a mano a cualquiera”.

ENRIQUE NIETO, EX JUGADOR Y TÉCNICO DE BELGRANO

“Los puntos fuertes de Belgrano, de arriba para abajo. Los directivos están acertados en la mayoría de sus decisiones, sin sobresaltos, se reforzaron bien... se respira buen clima, y lo digo porque voy al predio. El técnico la tiene re clara siempre, casi sin cuestionamientos; con un ascenso, que no es fácil y siempre se las arregló. No pierde la brújula, Farré es muy centrado”.

Enrique Nieto no le encuentra la vuelta a Juniors (Foto: La Voz / Archivo).

“Está lleno de aciertos Belgrano. No tan sólo el “intendente”, que hace goles, este Passerini que anda muy bien. Nahuel Losada es un fenómeno; la zaga central se consolidó, unas fieras. Lo que transmite la comisión es fundamental, y de eso se un paquete, me tocó trabajar en otro momentos del club y la corriente te arrastra”.