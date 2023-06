Belgrano confirmó el préstamo de uno de sus jugadores, con un importante ingreso en dólares

Semana de novedades en cuanto a pases en Belgrano, por ahora en lo que tiene que ver con salidas a otros equipos. Es el caso de Gonzalo Lencina, quien continuará su carrera en Colombia, en el Junior de Barranquilla.

Lencina, delantero de 25 años nacido en Alta Gracia, jugará a préstamo en el Junior por un año y con opción de compra, por un préstamo con cargo de 150 mil dólares. Así lo oficializó Belgrano en sus canales oficiales.

Gonzalo Lencina la rompió en Bucaramanga y ahora tiene muchas ofertas. (Prensa Atlético Bucaramanga).

Promocionado a la Primera de Belgrano en 2019, Lencina fue cedido a distintos préstamos. Estuvo una temporada en Gimnasia de Jujuy (en 2020/21 con tres goles en 28 partidos) y en Atlético Rafaela, también en Primera Nacional (en 2022, 11 goles en 33 encuentros).

En 2023 fichó para el Bucaramanga de Colombia, donde anotó nueve tantos en 19 presentaciones en este primer semestre. “Las expectativas son altas, vengo al club más grande de Colombia”, aseguró el delantero cordobés.

Y completó: “Estoy muy agradecido con la hinchada del Bucaramanga, porque me hicieron sentir como en casa. No se cuántos goles convertiré en Junior, quiero rendir al máximo y cumplir con ese sueño”.

GERÓNIMO TOMASETTI SE DESPIDIÓ DE BELGRANO

“Toda una vida la pasé en el club. Me voy en busca de ganar minutos y rodaje. Hablé con Guille (Farré) y me dio su visto bueno”. La despedida del volante Gerónimo Tomasetti, quien con 11 años llegó desde Oncativo y con varias temporadas seguidas sin afirmarse en el equipo, pasó a préstamo con cargo a All Boys.

Gerónimo Tomasetti. "Fue increíble lo que viví", cuenta el juvenil sobre su debut en Primera. (Facundo Luque / La Voz)

El equipo de Floresta, de muy buena campaña en la temporada pasada, ahora está penúltimo en la Zona A de la Primera Nacional y en riesgo de descenso con 21 puntos, apenas uno más que el colista Flandria. El lunes recibe a San Telmo, que está un punto arriba.

Tomasetti se suma a las salidas de Iván Ramírez y Gabriel Compagnucci, quienes rescindieron sus contratos y se fueron a Quilmes y al fútbol de Rumania, respectivamente. En el presente torneo, estuvo cinco veces en campo, siempre ingresando desde el banco y completó 53 minutos.