Todavía en el mercado de pases y entre las versiones de que Boca quiere a Diego Valoyes, después de que quedara en nada el pase a River, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, clarificó la situación del delantero colombiano.

“Tengo una gran relación con Román (Riquelme) y nadie de Boca me llamó por Valoyes. Con River no se llegó a un acuerdo porque los jugadores que ellos ofrecían no interesaron en Talleres. Valoyes cuesta unos 10 millones de dólares”, certificó Fassi en diálogo con Radio La Red.

“Hemos hablado con el cuerpo técnico para que el jugador no sea utilizado. Incluso nos hemos reforzando pensando que Valoyes no pueda estar. Si finalmente se queda, será muy bienvenido. Pero hay algunas cosas de Europa por él”, añadió.

Talleres presentó a sus nuevos refuerzos como Alan Franco y Favio Álvarez. (Javier Ferreyra /La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Hemos hecho un mercado bastante exitoso para lo que quería Talleres. Nos falta un jugador, que será un defensor central. No lo conseguimos para esta fase de Copa Libertadores, pero tenemos hasta el 7 de julio para hacerlo”, completó.