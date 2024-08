Alfa tuvo un ataque de furia y golpeó al Negro Onty: “Sos un cordobesito choto”

Parece que las internas en Gran Hermano continúan, pese a la finalización del reality. En este caso, el escándalo involucró a Alfa y al cordobés Negro Onty, quienes protagonizaron un violento momento ante las cámaras del canal de streaming de Republicaz.

La escena se dio en el pase del programa Se Picó, cuando Hernán salía del estudio y Alfa llegaba a su programa. En el cruce, el cordobés recibió una cachetada del sexagenario.

Alfa golpeó al Negro Onty

El programa no estaba en vivo, pero las cámaras estaban encendidas y la escena quedó filmada. Las imágenes mostraron que Alfa atacó verbalmente al cordobés y luego, le golpeó la cara. Ontivero no respondió ante la violencia, pero un productor decidió sacarlo rápidamente del estudio.

Alfa maltrató y golpeó al “Negro Onty” en vivo. Captura del video.

Luego de la escena, Hernán explicó que pasó en sus redes sociales. “Estaba guardando unos muñecos, viene Alfa... se me para a la par y me dice ‘sos un negro de m...’ y me mete una cachetada”, detalló.

“Se me caen los lentes al piso, me agacho a levantarlos y me empuja. Me levanto, me vuelve a empujar y me dice ‘sos un cordobesito choto, sos un sorete’”, continuó. Ante tal situación, el Negro Onty dijo: “Qué hacés haciendo ese tipo de bardo dentro del laburo. Eso no se hace... te lo tengo que explicar yo que tengo 30 años”.