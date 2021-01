“Cuando a mí me avisan, automáticamente mando a la Guardia Urbana y a la Inspectoría para que vean que está pasando, y si alguien estaba trabajando, paralizarlo ahí nomás porque no hay ninguna autorización de ningún tipo”, comenzó explicando el intendente de Villa Santa Cruz del Lago, Omar De Giovanni, en diálogo con VíaCarlosPaz tras la denuncia pública por parte de vecinos al ver cómo varias máquinas se encontraban trabajando en un presunto loteo y abriendo caminos en zonas afectadas por un voraz incendio (uno de los dos sufridos el mismo día y en la misma localidad), hace pocos meses atrás. Siniestros calificados como “intencionales” pero de lo que aún no hay novedades acerca de resultados de la investigación.

Lo cierto que en ese mismo sitio, en inmediaciones de la conocida zona de “El Pato” al límite con Villa Carlos Paz -un área protegida por la Ley Nacional de Bosques-, fueron muchas las hectáreas arrasadas por el fuego, y donde el último martes, vecinos del sector se encontraron con personas a bordo de máquinas trabajando en el lugar. Al parecer, abriendo calles y delimitando el territorio.

A raíz de este episodio con imágenes que recorrieron medios de comunicación y también redes sociales, este medio recurrió a la palabra del intendente Omar De Giovanni, quien nos manifestó que la acción por parte del Municipio fue inmediata: “Ese mismo día se llegó Inspectoría al lugar, hizo las actas pertinentes y sacaron las máquinas, todo el proceso que hay que hacer. Yo también di aviso a Ambiente (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Córdoba) y a la Policía Ambiental, y hemos mandado los mails con todos los pedidos de informes, para ver en qué situación estamos y si estamos adheridos a la ley del fuego para actuar en consecuencia una vez que tengamos todo claro”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, personal de Policía Ambiental colocó una faja de “Cese preventivo y precautorio” en el lugar, por lo que el intendente aseguró que pasa “continuamente con la Guardia Urbana para que no vuelva a entrar nadie al lugar ni hacer cosas que no se tienen que hacer”.

Cartel de “cese preventivo y precautorio” de la Policía Ambiental. (Foto: Angie Monasterio). Angie Monasterio

En cuanto a las personas involucradas en las actividades en estas tierras arrasadas por el fuego, De Giovanni expresó: “En principio cuando se les preguntó, no nos quisieron dar información, entonces les hicimos el acta y que esta gente se apersone acá en el Municipio para saber quiénes son. Así que estamos esperando que vengan”, completó el intendente de la localidad vecina.