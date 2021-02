A días del inicio formal de clases presenciales -y también virtuales- conforme a los protocolos establecidos en este actual contexto de pandemia, la situación edilicia de una escuela del interior de Punilla y la falta de respuestas ante un reclamo que se incrementó en las últimas semanas, finalmente derivaron en la renuncia de su directora, la docente Ana Álvarez.

Nos referimos al IPEM 332 de Villa Santa Cruz del Lago, una localidad ubicada a poco más de 8 kilómetros de Villa Carlos Paz, y cuya estructura de sus instalaciones no se encuentra apta para recibir a los más de 380 alumnos por lo que se decidió suspender la presencialidad por tiempo indeterminado.

“No están dadas las condiciones para seguir en la dirección de la escuela”, dijo Ana Álvarez al momento de renunciar a su cargo en las últimas horas, en una escuela que si bien desde el 17 de febrero lleva adelante el programa para reinsertar a aquellos estudiantes que interrumpieron su vínculo con la escuela durante la virtualidad del 2020, los mismos docentes reconocieron a El Doce que “hay graves problemas edilicios que complican la presencialidad”.

En un video difundido por el canal cordobés, se puede observar cómo las últimas precipitaciones provocaron que se llenara de agua en algunos sectores de la escuela además de una falla eléctrica que obligó a clausurar algunos sectores.

Renunció como directora del IPEM 332 de Villa Santa Cruz del Lago. (Foto: El Doce<)

“Este año me encuentro a principio de año con todas estas situaciones y decidí renunciar, decidí dejar el cargo de directora. Hoy presenté la renuncia, estuvo el inspector de zona, vio toda las falencias edilicias, estuvo haciendo las gestiones desde inspección, pero la renuncia es irrevocable”, aseguró Ana Álvarez a El Doce.

Ante todos estos inconvenientes y la renuncia definitiva de su directora, desde este martes se suspendieron todas las actividades y fue convocado tanto el inspector zonal del Ministerio de Educación como un delegado de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), quienes corroboraron los problemas edilicios

Sin respuestas

Ana Álvarez dejó este martes el cargo de directora del IPEM 332 de Villa Santa Cruz del Lago, asegurando que “es irrevocable” y que pese a estar al frente del establecimiento desde el 2019, se cansó de no recibir respuestas. “Estamos con graves problema edilicios y no obtenemos respuestas de ningún lado, ni de la Municipalidad ni de la Provincia. Me cansé de todo esto”, afirmó.

Según la docente, las gestiones para solicitar fondos en el marco del programa Fodemep -otorgado por el Ministerio de Educación y destinados a arreglos de infraestructura en escuelas que los requieran- las viene realizando desde marzo de 2020, sin embargo, explicó que nunca obtuvo contestaciones.

“Estuve a cargo de la virtualidad durante el 2020, las 24 horas todos días. Ahora se suma la complejidad de la bimodalidad, pero en esta escuela se añaden los problemas en la infraestructura. Estoy sola en la gestión directiva, sin ayudantes. Esto no da para más”, dijo Álvarez tras su renuncia.

Fuente: El Doce.