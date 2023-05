Muerte de la modelo brasileña: se conoció la declaración del novio de Emmily y el último mensaje que le envió

Emmily Rodrigues Santos Gomes le había escrito horas antes de su muerte a su novio, el piloto de automovilismo Juan Manuel Rodríguez. “Amor, ¿dónde estás?”, le preguntó la chica cerca de las 6 de la mañana.

El automovilista señaló que “nunca vio a Emmily drogarse” y detalló que la noche anterior al hecho la chica le iba comentando mediante mensajes todo lo que estaba haciendo con sus amigas.

Sáenz Valientes es el único investigado por la muerte de la modelo Emmily Rodrigues.

“Ella me mandaba mensajes que cuidara a mis hijas, que me amaba, también me contó que estuvo en (el restaurant) Gardiner, y después se fue a un boliche en Palermo. A las 5:52 de la mañana Mili (apodo con el que la llama a Emmily) me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi como a las 10, 11 de la mañana. Después me enteré por la tele todo lo que pasó. Ese día yo estaba con mis hijas y no vi el mensaje”, declaró.

Agregó que también le había mandado un WhatsApp “antes de las tres y media de la mañana”. “Me mandó dos o tres mensajes por WhatsApp. Me puso algo así como ‘amor, dónde estás’ y también me llamó dos o tres veces. Yo eso tampoco lo vi en ese momento porque estaba dormido. Estaba en la casa de mi viejo con mis hijas. Ellas no conocían a Emmily, pero yo quería que la conocieran en algún momento”, detalló el hombre.

Acerca de dónde la conoció, señaló que fue en el bar “Le Blé” de Puerto Madero hace un año y medio. La relación formal llevaba cerca de ocho meses. “Estaba queriendo poner un centro de estética”, comentó, descartando las versiones que hablablan de prostitución.

En cuanto al consumo de drogas, dijo: “Tenía un cuerpo maravilloso, iba al gimnasio todos los días, si se drogara, no estaría como estaba físicamente. Tomaba un vasito o dos de alcohol cuando salía, pero se cuidaba, no se excedía”. Al mismo tiempo asegura que nunca la vio fumar ni tabaco ni marihuana.

Emmily murió el 30 de marzo y por el caso está acusado el empresario Francisco Sáenz Valiente (52), que pasó 20 días preso pero recuperó la libertad semanas atrás.

El abogado Ignacio Trimarco, quien representa a los padres de Emmily, llamados Catia Cilene Rodrigues Santos y Arístides Da Silva Gomes, pidió que la audiencia que se realizará el próximo 16 de mayo a las 9.30 ante la Cámara de Apelaciones para resolver si el imputado Sáenz Valiente continúa en libertad, se realice en forma oral y presencial y no de manera virtual, como estaba previsto.