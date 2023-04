Liberaron al empresario detenido por la muerte de la modelo que cayó de un sexto piso en Retiro

La Justicia liberó a Francisco Sáenz Valiente, único detenido por la muerte de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña que murió el 29 de marzo tras caer de un sexto piso de un edificio ubicado en Retiro. Después de permanecer casi dos semanas preso, la fiscalía dictó la falta de mérito al empresario.

Emmily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que murió al caer de un sexto piso en la calle Libertad a 1500, en Ciudad de Buenos Aires.

Fue Rafael Cúneo Libarona, abogado del imputado, quien contó en diálogo esta mañana con TN que a pesar de recibir la libertad en las próximas horas, su defendido continuará vinculado con la investigación. “Estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio Público porque para dictar la libertad y falta de mérito tuvo en cuenta las pruebas y testimonios que se aportaron. En una de esas declaraciones se pudo probar que (a la modelo) le agarró un brote psicótico”, indicó.

En ese sentido, aseguró que se consumieron grandes cantidades de alcohol y drogas la noche de la tragedia, pero que no tiene conocimiento de qué podría haber ingerido la joven de 26 años. “No sabemos cuáles fueron las drogas que consumió Emmily Rodrigues. Por eso estábamos convencidos de pedir la libertad. Ahora la investigación continuará, pero él ya estará libre”.

En cuanto a las condiciones en las que se encontraba Sáenz Valiente cuando la joven cayó al vacío, Cúneo Libaronea comentó que el empresario “estuvo lúcido” todo el tiempo a pesar de que él también había consumido.

La palabra clave de una testigo

Una de las testigos de la noche en la que Emmily cayó del departamento del sexto piso brindó detalles escalofriantes. Lía Figueroa Alves, de 36 años, quien es amiga de Sáenz Valiente y declaró ante el fiscal del caso Santiago Vismara y aseguró la modelo brasileña “estaba como El exorcista” y que inmediatamente pensó en irse por su seguridad.

“La chica estaba como ‘El exorcista’, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba ‘no quiero estar cerca’, por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, dijo Figueroa Álves en su declaración testimonial.