Muerte de la modelo brasileña: los padres están seguros de que a Emmily la empujaron

Aristides Da Silva Gomes y Catia Celine Rodrigues Santos, padres de Emmily Rodrigues Santos Gomes, hablaron sobre la muerte de su hija. Ambos están seguros de que no se trató de un accidente ni de un suicidio. “La tiraron”, subrayaron.

En entrevista con Telenoche, el padre de la joven de 26 años sentenció que “no se tiró” sino que “la empujaron”. “Desde la investigación podrían haber esperado un poco más, mientras esperaban el examen toxicológico. La evidencia no es suficiente. Son muchas evidencias que muestran que no se tiró, la empujaron”, dijo al momento de hablar de la situación procesal de Francisco Sáenz Valiente, quien quedó en libertad por falta de mérito.

También se refirió al supuesto consumo de drogas por parte de Emmily: “La conocemos muy bien y sin duda no consumía drogas. Si identifican alguna sustancia en el exámen toxicológico, creo que existe una posibilidad de que le hayan puesto algo en la bebida sin que se dé cuenta”.

Por su lado, su madre pidió que la situación se esclarezca. “Esperamos que haya justicia y que la verdad aparezca. Era una chica de 26 años que tenía sueños. Independientemente de cualquier cosa, no merecía ser tirada de un edificio”, subrayó.

“Estaba en el sexto semestre de derecho y pidió venirse a la Argentina para estudiar medicina, con el sueño de algún día poder ser una profesional. Le gustaba vivir aquí, le parecía un país seguro y su vida fue tirada de una forma tan cruel que nadie merece”, concluyó.

Por qué liberaron a Francisco Sáenz Valiente

El único detenido que tenía la causa, el empresario Francisco Sáenz Valiente, fue liberado por falta de mérito.

La fiscalía tomó esta decisión tras analizar las pruebas que fueron aportadas a la causa. No obstante, el hombre continuará vinculado con la investigación, pero ya en libertad.

“Estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Ministerio Público porque para dictar la libertad y falta de mérito tuvo en cuenta las pruebas y testimonios que se aportaron. En una de esas declaraciones se pudo probar que (a la modelo) le agarró un brote psicótico”, explicó el abogado del empresario, Rafael Cúneo Libarona.

“No sabemos cuáles fueron las drogas que consumió Emmily Rodrigues, por eso estábamos convencidos de pedir la libertad. Ahora la investigación continuará, pero él ya estará libre”, agregó.

Respecto de las condiciones en las que se encontraba Sáenz Valiente cuando la joven cayó al vacío, el abogado dijo que el empresario “estuvo lúcido” todo el tiempo a pesar de que él también había consumido.

Qué declaró una de las testigos

Lía Figueroa Alves, de 36 años y amiga de Sáenz Valiente, declaró ante el fiscal del caso Santiago Vismara y aseguró que esa noche Emmily “estaba como el exorcista”.

“La chica estaba como ‘el exorcista’, no sé, me dio miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba ‘no quiero estar cerca’, por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, aseguró la mujer.