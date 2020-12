Con el foco puesto en Arroyito con la reunión masiva que se produjo en el Balneario Municipal replicado por diferentes medios regionales y nacionales, el secretario de Gobierno José Solera dialogó con Vía Arroyito “no fue una fiesta clandestina como titularon algunos medios, como titulo periodístico es bárbaro pero no es así, no había nadie organizando ninguna fiesta, las reuniones en el Balneario del Rio es algo natural no de ahora, de toda la vida”.

Agregó “quienes conocen Arroyito saben que la costanera es muy importante, casi 2000 metros, esta dentro de la ciudad, pegada a la misma, y que las reuniones de los chicos en el verano son naturales, tenemos una parte que se denomina el Área Joven. Siempre ir al Río a tomar algo o reunirse con los amigos fue algo normal”.

Por el tema de los boliches comentó “están habilitados como restaurantes o bares con show para que puedan tener también sus ingresos en esta época tan especial”.

Prensa Municipal

Agrega sobre lo sucedido en la Costanera “el único problema que tenemos es que se incumple con la ley de medidas biosanitarias, y va a volver a pasar lo mismo para año nuevo, haría falta tener acá la Gendarmería para que nadie vaya al río, debido a la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que se juntaron”.

“Hemos cuadruplicado la cantidad de personal en Seguridad Ciudadana para el control pero no tienen poder de policía, y luego le sumamos el accionar de la dependencia de la policía que ellos disponen. Se logró que no haya disturbios, que no haya problemas mayores, se labraron actas en los controles y es más, al finalizar la jornada se quedaron algunos jóvenes limpiando y juntando la basura generada”.

“No hay estructura posible para poder controlar esa cantidad de gente, y además no tengo un solo ingreso a la costanera, hay muchos caminos para ingresar. Tenemos prohibido el expendio de alcohol pero no el consumo, la familia se junta en el Balneario y después lo hacen los jóvenes, es normal”.

Respecto a los controles agregó “descubrimos con los controles que hay mucha gente de localidades vecinas, no esta prohibido la circulación dentro de la provincia y Arroyito es tomado como un lugar turístico. Si tuvieran algunas otras flexibilizaciones los boliches al aire libre creo que se podría evitar un poco, hay que actuar con responsabilidad”.