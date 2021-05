Jorge Rial no duró ni dos meses con su programa político “TV Nostra” (América TV). El conductor anunció este viernes que no continuará con el ciclo que no obtuvo buenos números en el rating. Y Susana Giménez, en un error, dejó a las claras que no le sorprendió lo que pasó.

La diva respondió un tuit de @RealTimeRating, una cuenta de Twitter que informa sobre las estadísticas que arrojan los segmentos televisivos. “Así finalizaba TV Nostra con la renuncia en vivo de Jorge Rial”, rezaba el texto.

Ante esto, Susana, comentó. Al parecer, se confundió. El mensaje que posteó parece ser de una comunicación privada, que finalmente se vio de modo público. “La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida”, redactó.

Susana Giménez, lapidaria con Jorge Rial. Captura Twitter.

De esta manera, Susana demostró que no le cae para nada bien Rial. Así, emitió un mensaje lapidario en el que se alegra por los malos números en su apuesta, después de dar por finalizada su presencia en “Intrusos” (América TV).

Automáticamente, Giménez fue advertida por su círculo íntimo y borró tu tuit. De todas formas, los cibernautas fueron más rápidos que ella y lograron capturar una imagen que ahora sirve de prueba fehaciente de lo que escribió.

Jorge Rial terminó “TV Nostra”

En la noticia que comentó la diva, se detallaron los fragmentos de lo que dijo Rial al aire en su último programa de “TV Nostra”, en el que anunció que levantaba al mismo. “Con todo el dolor del mundo decidí terminar con TV Nostra. A veces uno se sobrevalora”, expresó.

Y siguió: “Me equivoqué yo. Creí saberlo todo y en realidad no lo sé todo. Es un error personal mío, ni del canal ni de nadie”.

Jorge Rial renunció a TV Nostra. Foto: captura pantalla Jorge Rial renunció a TV Nostra. Foto: captura pantalla

“No quiero ocupar un espacio ni quiero poner en problemas a mis compañeros. Les pido disculpas por haberlos decepcionados. Me tomaré un tiempo para ver errores y ver las pocas virtudes”, continuó.

A su vez, se refirió a su apuesta: “Ustedes saben que cuando decidí dejar Intrusos, una marca registrada que está funcionando bárbaro, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra”.

“Fue una apuesta personal -siguió-, creyendo que las circunstancias se daban para un programa más distendido y meterse un poco en la política. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad. Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo”.

“Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Y hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy a las seis de la tarde”, concluyó.