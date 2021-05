Jorge Rial anunció este viernes de manera sorpresiva el final de su flamante programa en América TV, “TV Nostra”.

“Con todo el dolor del mundo decidí terminar con TV Nostra. A veces uno se sobrevalora”, sostuvo al aire de la última emisión del ciclo que comenzó el 6 de abril y arrastra malos números de audiencia desde el arranque.

“Me equivoqué yo. Creí saberlo todo y en realidad no lo sé todo. Es un error personal mío, ni del canal ni de nadie”, explicó.

“No quiero ocupar un espacio ni quiero poner en problemas a mis compañeros. Les pido disculpas por haberlos decepcionados. Me tomaré un tiempo para ver errores y ver las pocas virtudes”, agregó.

“Ustedes saben que cuando decidí dejar Intrusos, una marca registrada que está funcionando bárbaro, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra”, señaló.

“Fue una apuesta personal, creyendo que las circunstancias se daban para un programa más distendido y meterse un poco en la política. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad”, reconoció, y remarcó: “Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo”.

“Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Y hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal”, aclaró.

“Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy a las seis de la tarde”, reveló.