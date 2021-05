Jorge Rial anunció a través de sus redes sociales que viajará próximamente a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, así como lo han hecho otras personalidades del entretenimiento.

El conductor explicó que fue una decisión difícil, ya que no quería recibir la dosis de la vacuna fuera del país, pero que los pedidos de su familia y la demora que se ha presentado lo convencieron de buscar un destino en el país norteamericano.

El hilo de tuits de Jorge Rial al comunicar su decisión. Captura

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia”, escribió Rial en Twitter. “Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”.

El conductor de 59 años hizo referencia a su edad y a que se encuentra dentro del grupo de riesgo: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad”.

“Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme”, concluyó.