Marianela Mirra fue una de las participantes más controversiales del reality show “Gran Hermano”, muy querida por muchos pero también muy criticada por otros. Con una gran personalidad, la morocha manejó su carisma para lograr la popularidad necesaria que la llevara al triunfo.

Hace tiempo se alejó de la televisión y ahora apareció en las redes con un nuevo look que llamó la atención de todos los seguidores. Es que la mediática decidió cambiar su color y corte de pelo y así se presentó: “Adiós al morocho, hola al rubio”.

Marianela Mirra

“Siempre fui excesiva, volvió el corto”, publicó en su cuenta de Instagram la cordobesa de 37 años, acompañando el comentario con una fotografía que lo atestigua. Si bien en la actualidad está alejada de los medios, se conoce que estudió leyes, se convirtió en abogada y que ejerce su profesión en Buenos Aires.

Marianela Mirra y un osado cambio de look

Pasaron ya 14 años desde el momento en que ganó la final de Gran Hermano, realizándole la “espontánea” a Diego Leonardi y tras el escándalo que protagonizó junto a Jorge Rial, Marianela se mantuvo lejos de la televisión. Pero reapareció en las redes y causó un nuevo revuelo cuando se la vio casi desconocida para los seguidores por los supuestos retoques faciales que se hizo. Y fue muy comentada su imagen.

Marianela Mirra y un osado cambio de look

La abogada combativa

También volvió a provocar cuando la participante de Bake Off Samanta Casais, fue descalificada y se le quitó el premio de ganadora por haber mentido sobre su experiencia laboral. En ese momento muchos la compararon con Marianela quien, gracias a una ingeniosa estrategia ganó el reality traicionando a su mejor amigo dentro de la competencia.

Lo que había sucedido, en realidad, es que el fondo de la casa daba a una calle en Martínez que por lo general estaba cortada, pero cuando terminaba la gala, a las doce de la noche, había que levantar el corte. Diego estaba afuera, había quedado nominado y al joven no le daban las cuentas. Y pasó un auto y le gritó “Diego, Marianela te clavó la espontánea”.

Fue entonces que la abogada utilizó sus redes para defenderse: “Soy inigualable, perdedores de cuarta. No saben con qué ensuciar ni cosificar”, posteó refiriéndose a esa comparación.

Ahora, y tras su paso por la peluquería y con un corte salvaje, que fue muy bien recibido por sus seguidores, apostó a la transformación y a renovar sus rasgos.

Marianela mostró su cambio físico producto de muchas horas de entrenamiento. El esfuerzo dio sus frutos y está orgullosa, aunque sabe que no es tarea fácil mantenerse.

Pero ante las sospechas de que se había retocado la cara ella aclaró que no se hizo ninguna cirugía estética en el rostro, y atacó: “Si no te gusta no me mires”.