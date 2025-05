Marianela Mirra confirmó su separación de José Alperovich: “Hasta acá llegué”

Marianela Mirra está en el centro de la polémica desde que anunció su relación con José Alperovich, quien cumple una condena por abuso sexual. Tras una confusa publicación, la famosa anunció el fin del escandaloso romance.

La noticia de la relación se dio a conocer por Jorge Rial, cuando el periodista reveló que la ex Gran Hermano visitaba al expolítico en la cárcel de Ezeiza. Esto llevó al enojo de Marianela Mirra y la posterior confirmación del romance.

“Mi pareja es Alperovich, esto de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió la famosa el día que confirmó su relación con el exgobernador.

Marianela Mirra

En las últimas horas, Marianela Mirra volvió a ser noticia por la publicación que realizó en sus redes sociales junto al expolítico en un Hospital. "Cuando amas incondicionalmente, cuando das todo por quienes amas, aunque no siempre, la vida sea justa contigo, y jamás sea prioridad”, escribió la famosa junto a la imagen.

“La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debes nada, lo hice con amor”, cerró Marianela.

Marianela Mirra confirmó el fin de su relación con José Alperovich

Sin embargo, la publicación generó confusión por sus palabras. Por lo que horas más tarde confirmó que se separó de José Alperovich y fue contundente.

"Mensaje no captado. Los superfiltros. Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto”, expresó la ex Gran Hermano con la misma foto junto al expolítico.

Marianela Mirra anunció su separación de José Alperovich

“Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual, es una pena enorme. ¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal", comentó con tristeza Marianela Mirra.

“¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos", sentenció la famosa sobre el fin de su relación.

Luego, en una historia de Instagram, Marianela manifestó: “La plata no te lleva a ningún lugar bueno. Quédate muerto de hambre”.