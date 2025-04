Marianela Mirra publicó las cartas que le mandó Alperovich desde la cárcel: “En las buenas y en las malas”

Marianela Mirra, conocida por su participación y victoria en “Gran Hermano” en 2007, volvió a ser el centro de atención mediática al confirmar su relación sentimental con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, actualmente cumpliendo una condena de 16 años por abuso sexual.

Jorge Rial aseguró que Marianela Mirra visita a José Alperovich en la cárcel

La noticia fue inicialmente difundida por el periodista Jorge Rial en su programa “Argenzuela”, donde señaló que Mirra visitaba regularmente a Alperovich en prisión. Lejos de desmentir la información, Mirra confirmó el vínculo y declaró: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

El texto que escribió Marianela Mirra sobre Jorge Rial. (Captura)

Además, compartió imágenes de cartas que el exmandatario le envía desde la cárcel. En una de ellas, Alperovich le dice: “Quiero jugarme la vida con vos y vivir el amor contigo. Te amo”. En otra, le agradece por su apoyo incondicional: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir”.

La publicación de Marianela Mirra donde presenta una carta que recibió por parte de Alperovich.

Mirra y Alperovich y un rumor de larga data

La relación entre Mirra y Alperovich no es un tema nuevo en Tucumán. En 2010, la esposa del exgobernador, Beatriz Rojkés, desmintió públicamente los rumores de un romance entre su marido y la ex “Gran Hermano”. En una entrevista radial, Rojkés comentó con ironía: “Pobre chica que se la vincule con un viejito y abuelo”.

Marianela Mirra confirmó su relación con Alperovich

Además, en 2014, se reveló que Mirra había sido contratada por la Legislatura tucumana desde 2009 hasta 2014, aunque no se conocían públicamente las funciones que desempeñaba. Este hecho generó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo con Alperovich. En aquel momento, Mirra había desmentido previamente cualquier vínculo sentimental con Alperovich durante una entrevista en el programa “Intrusos”. En esa ocasión, afirmó que nunca existió tal relación y que todo era un invento.