Marianela Mirra confirmó su relación con José Alperovich: “No soy una pu...”

Marianela Mirra es de las participantes más importantes en la historia de Gran Hermano en Argentina. Su nominación espontánea contra Diego Leonardi en la edición de 2007 se convirtió en una de las estrategias más memorables del reality, consolidando así su legado.

Jorge Rial con Marianela Mirra tras ganar Gran Hermano

Tras su espontánea, la hermanita consolidó su fama al formar parte del panel de analista durante la edición posterior y participando del Bailando por un Sueño (2008). Sin embargo, Mirra tomó la decisión de vivir una vida fuera del ojo público.

Ahora bien, Marianela se encontraba fuera de la agenda setting diaria hasta hace unos instantes, cuando Jorge Rial blanqueó las visitas que le hacía a José Alperovich en la cárcel. Esto dio pie a que Marianela blanquear su vínculo con el político.

Qué dijo Marianela Mirra sobre su relación con José Alperovich

La influencer rompió el silencio después de las declaraciones de Jorge Rial en su programa con C5N. Ahí, medio de sus historias de Instagram, reveló que estaba de pareja con José Alperovich. “Mi pareja es Alperovich”, sentenció Mirra.

El texto que escribió Marianela Mirra sobre Jorge Rial. (Captura)

Seguidamente, apuntó contra sus críticos, entre ellos Jorge Rial, con quien tiene una disputa desde su salida de la casa: “No soy pu**, no soy prostituta, no tengo asociacion ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis (...) Nunca me hizo falta Rial, no te dije que no, y te obsesionaste de más”.

“No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, destacó Marianela Mirra en contra de los dichos de Jorge Rial.

Para recalcar la relación entre ambos, Marianela publicó una foto en Instagram de la carta escrita por el exgobernador. “Nunca me sentí solo porque sentí que siempre estuviste a la par mio. Te amo”, le habría escrito José Aperovich.

La publicación de Marianela Mirra donde presenta una carta que recibió por parte de Alperovich.

Los detalles de los encuentros entre Marianela Mirra y José Alperovich en la cárcel

Jorge Rial reveló presentó la noticia en su programa por C5N. Allí, aseveró que Marianela visitaba a Alperovich dos veces por mes en la cárcel de Ezeiza bajo condición de familiar. "Marianela Mirra es una de las visitas habituales a la cárcel para visitar a José Alperovich (...) Marianela ingresa a la cárcel autorizada como familiar, dos veces por mes visita a Alperovich“, describió el padre de More Rial.

De acuerdo con el expresentador de Gran Hermano, estas presuntas visitas estarían afectando a la familia del contactor, dado que Alperovich no se habría separado de su esposa, Betty Rojkés. “Este es un tema muy sensible, porque golpea a una familia. Alperovich nunca se separó de Betty Rojkés, que además defendió al violador Alperovich junto a sus hijos durante el juicio”, aseveró Jorge Rial.