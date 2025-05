¿Qué le pasó? la impactante foto desde el hospital que compartió Marianela Mirra con José Alperovich: “No me debés nada”

Marianela Mirra volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se hiciera pública la relación que mantiene hace varios años con el exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple una condena por abuso sexual. La famosa volvió a hacer público su apoyo a su pareja durante el fin de semana.

El escándalo con Marianela Mirra salió a la luz cuando Jorge Rial reveló en su programa que la famosa tiene un romance con el expolítico argentino preso en Ezeiza. Esto generó el enojo de la ex Gran Hermano que salió a confirmar su relación y defender la inocencia de Alperoveich en la causa judicial.

“Mi pareja es Alperovich, esto de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió Marianela Mirra en ese momento para dar a conocer su relación de muchos años con el expolítico. Además, de que la famosa tiene un conflicto propio con Rial por una relación pasada entre ellos.

El posteo de Marianela Mirra, donde saca a la luz su relación con el ex gobernador tucumano José Alperovich.

Con el tiempo se calmaron las aguas mediáticamente, pero Marianela Mirra no duda en manifestar su apoyo incondicional a Alperovich e ir a visitarlo al penal de Ezeiza donde cumple su condena por abuso.

La polémica foto de Marianela Mirra con José Alperovich desde la clínica donde está internado

Este fin de semana, el expolítico estuvo internado y la ex Gran Hermano lo acompañó en todo momento.

La famosa publicó una foto desde la clínica y le dedicó emotivas palabras para su recuperación: “Cuando amas incondicionalmente, cuando das todo por quienes amas, aunque no siempre, la vida sea justa contigo, y jamás sea prioridad”.

“La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debes nada, lo hice con amor”, agregó en la publicación que compartió Marianela Mirra en su cuenta privada de Instagram. Allí la famosa mostró una foto de ella acostada junto Alperovich en una clínica.