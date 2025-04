El romántico mensaje de Marianela Mirra para José Alperovich en su cumpleaños: “Un sufrimiento no tenerte conmigo”

Marianela Mirra está en ojo de la tormenta desde que salió a la luz su romance con el exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple una condena por abuso sexual. La famosa alcanzó popularidad cuando fue la ganadora de Gran Hermano 2007, si bien mantuvo un perfil bajo, ahora volvió a ser el centro de las noticias.

Fue Jorge Rial quien reveló la información sobre el romance de la ex Gran Hermano y el expolítico argentino. Esto generó el enojo de la famosa, y luego la confirmación de su romance con Alperovich, quien cumple su condena en el penal de Ezeiza.

“Mi pareja es Alperovich, esto de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió la famosa el día que confirmó su relación con el exgobernador.

El posteo de Marianela Mirra, donde saca a la luz su relación con el ex gobernador tucumano José Alperovich.

“Voy a visitar a mi pareja, porque lo amo. Creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, sentenció Marianela Mirra contra Jorge Rial por ventilar su relación y la guerra que llevan desde que tuvieron un romance en el pasado.

El saludo de Marianela Mirra a José Alperovich por su cumpleaños

Tras el anuncio, la exganadora de Gran Hermano no duda en dejar mensajes en redes sociales para su pareja y mostrar algunas fotos de ellos, como fueron las cartas que le manda Alperovich desde la cárcel.

El exgobernador de Tucumán cumplió 70 años, y Marianela Mirra le dejó un sentido mensaje en Instagram para celebrar su amor: "¡Feliz cumple, rey! Vamos a salir adelante juntos de esta".

“Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día”, reflexionó Marianela Mirra sobre su pareja, quien cumple su condena por abuso sexual en el penal de Ezeiza.