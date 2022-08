Ya pasaron más de 15 años desde el 24 de abril del 2007, día recordado por los fanáticos de Gran Hermano a partir de una de las jugadas tal vez más brillantes pero polémicas en el reality televisivo de Telefé. En vistas a la victoria en el ciclo, Marianela Mirra hizo una nominación espontánea a su amigo Diego Leonardi ganándose el descontento de una parte de la audiencia y la admiración de otros.

En el programa marcado tanto por el juego dentro de la casa como por las repercusiones generadas fuera de la misma, tanto Marianela como Diego parecían ir directo a las etapas finales del reality cuando Mirra decidió utilizar la nominación espontánea contra Diego y Juan Expósito. Finalmente, esto llevaría a la eliminación de Leonardi con el 43,2% de los votos al disputarse con Expósito y Sebastián Pallastro.

“En primer lugar iría Diego, capaz que yo veo que los otros son más débiles frente a Diego. Entonces por eso lo elijo a él y segundo, pobre y de rebote quizás porque lo quiero mucho (...), a Juan”, fue la frase que marcó un punto de quiebre en la temporada.

Mientras que Diego fue eliminado, Male terminó ganando la temporada. De todas formas, más tarde Leonardi terminó ganando el Gran Hermano Famosos.

Dónde están Marianela Mirra y Diego Leonardi hoy

Leonardi, quien ingresó a la casa a sus 41 años tras reinsertarse en la sociedad al haber cumplido una condena de 5 años preso por robo, abandonó la casa y aprovechó el premio de su victoria en GH Famosos para abrir su propio emprendimiento de gastronomía.

El mismo, llamado “Kseritas congelados”, continúa siendo administrado por Diego hasta la actualidad, de acuerdo a lo reportado por DiarioShow.com en una entrevista con el participante del reality.

Por su parte, Marianela Mirra supo protagonizar otros eventos mediáticos en la farándula argentina a pesar de haberse radicado nuevamente en Tucumán.

Si bien durante los últimos días coqueteó con la idea de ser convocada para la vuelta de Gran Hermano en 2022 durante una charla con Fernanda Iglesias para LAM, la ex ganadora de la cuarta edición del programa dijo querer continuar alejada de las cámaras televisivas. En cambio, la ex mediática provoca suspiros con sus posteos en Instagram con un look totalmente renovado.