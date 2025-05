Susana Giménez perdió un vuelo privado a Punta del Este y estalló de bronca: “Tuve que volver a pagar...”

Susana Giménez volvió a ser noticia esta semana, pero no por su regreso a la televisión ni por un nuevo proyecto artístico. Esta vez, el foco estuvo en un vuelo privado que partió sin ella rumbo a Punta del Este, lo que desató todo tipo de versiones sobre un supuesto enojo. Cansada de los rumores, la diva decidió aclarar los tantos.

“Hoy a mí no me pudieron esperar ni 20 y eso que avisé que venía demorada”, habría dicho inicialmente, según versiones que circularon en los medios. Sin embargo, Susana desmintió ese tono y explicó que no hubo enojo, sino un malentendido que le terminó costando carísimo.

La diva argentina aclaró la polémica.

La palabra de Susana Giménez tras el escándalo y los detalles del viaje

Fue el propio Ángel De Brito quien contó en #ÁngelResponda (Bodi Live) que Susana lo llamó para aclarar lo ocurrido. La conductora le dijo que efectivamente viajaba el viernes a Punta del Este como siempre lo hace: en vuelo privado, pagado de su bolsillo. Ese día, el tránsito porteño jugó en su contra y no logró llegar a tiempo al aeropuerto.

Desde la terminal aérea la contactaron para saber si estaba cerca. Ella respondió que llegaría en media hora, pero sabiendo que el avión no viajaba vacío, les pidió que salieran sin esperarla. “Si va vacío, te esperan porque pagás solo el vuelo”, le explicó Susana al periodista, dejando en claro que conocía perfectamente cómo funciona el servicio.

El regalo que recibió Susana Giménez.

El vuelo partió, y más tarde regresaron a buscarla, pero el nuevo traslado implicó un costo adicional. “Tuve que volver a pagar el pasaje y encima están diciendo pavadas por todos lados”, se quejó, visiblemente molesta con la versión que la mostraba fuera de control.