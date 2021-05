En medio de las críticas por la falta de medidas preventivas contra el coronavirus durante la realización de su programa, este viernes Marcelo Tinelli lanzó la sección de humor político en “ShowMatch” (El Trece).

El conductor ya había anunciado que este sería uno de los condimentos de su ciclo y le brindará su lugar todos los viernes. En la jornada de ayer, hubo imitaciones para Cristina Fernández, Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, Axel Kiciloff, Ginés González García, Máximo Kirchner y Diego Santilli.

El espacio fue llamado “Politicheff”, haciendo alusión a “MasterChef” (Telefé), uno de los éxitos de la televisión argentina.

El primero en interpretar fue Freddy Villarreal, quien tomó el papel del presidente de la Nación y trató de concientizar a los argentinos por la pandemia. Por otro lado, mostró sus dotes para hacer un repulgue.

Acto seguido, aparecieron en el escenario la “dupla del pelado y el Colo”. Ellos eran Martín BilyK (imitó al jefe de Gobierno) y Juampi González (Santilli). Estos entraron al estudio mientras estaban cubiertos por “una burbuja”.

Más tarde llegó el turno de Iván Ramírez, quien protagonizó bajo la actuación de Kicillof. Se encargó de contar el surgimiento del Covid-19. Luego aparecieron con imitaciones desopilantes: Cristian Alonso (Máximo) y Milton Ré (González García). Fátima Florez cerró el show con su clásico de Cristina.

Marcelo Tinelli sobre su show de humor

Antes del debut del humor político, Tinelli dialogó con “Telenoche” (El Trece) y dijo: “Nosotros tratamos de mostrar y ridiculizar a personajes que son muy serios o solemnes. Eso es interpretado de acuerdo al chiste que haga cada humorista, pero no bajamos una línea política y no jugamos para ninguno. Tratamos de hacer humor y que la gente se pueda reír”.

Y continuó: “Nosotros hacemos humor desde el ’95. En el año en el que se sentó Carlos Menem algunos interpretaban que éramos menemistas, pero después en el ’99 con ‘Los Raporteros’ -que eran más críticos- nos decían ‘qué turros que son’”.

“También dijeron -siguió para cerrar con su explicación- que fuimos los que lo volteamos a Fernando De La Rúa, pero él vino al programa y se confundió un montón de cosas y yo no me voy a hacer cargo de eso. Después vino lo de ‘Alica, Alicate’ y dijeron que lo hicimos ganar a Francisco De Narváez (...) Cada uno va a hacer cosas, pero no creo que nosotros tengamos tanta fuerza como para eso”.