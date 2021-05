Marcelo Tinelli le pidió perdón este viernes al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y aseguró que sus críticas se dieron en un momento de “calentura”.

“Yo el otro día había tenido una frase contra el ministro de Salud y le pido disculpas porque fue una calentura mía”, remarcó Tinelli en la previa de su programa.

“Me pareció que en ese momento era muy sensible lo que vivimos acá (en el programa por la cantidad de contagios que se registraron) y lo habíamos hecho con todos los protocolos. Todos convivimos con el virus, somos trabajadores que estamos en un medio esencial como la televisión dándole trabajo a 300 personas y con los cuidados estrictos”, explicó.

Los primeros casos de contagios de coronavirus en el staff del programa fueron: dos productores, la encargada del catering y seis bailarinas.

“Que el ministro haya dicho que no era buena la imagen me había molestado, pero no me gustó verme enojado y le pido disculpas públicamente porque no me gusto verme así a mi”, insistió.

Las críticas de Tinelli a Gollan

“Después voy a hablar del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, háganme acordar”, pidió Tinelli al aire de su programa.

“Él habló de que no era una buena imagen la que dio tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados. Se lo digo a usted porque debe estar con dos millones de líos y lo entiendo, es el ministro de Salud de la Provincia”, sostuvo.

“Acá fueron todos los cuadros grabados. No hubo 180, 200 personas. Que lo diga la gente, está todo bien. Pero que lo diga el ministro de Salud... raro. Por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones, que tenía un kit medio trucho en 2016. Pero bueno, después voy a seguir hablando”, amenazó.