Tras ser acusado de incumplir con los protocolos establecidos para evitar el contagio de coronavirus, Marcelo Tinelli decidió explicar a Telenoche cómo se realizó el debut de “Showmatch”.

El conductor aseguró que para la apertura del programa realizaron hisopados a las 196 personas que participaron, donde todos dieron negativo.

El estreno de Showmatch contó con 200 personas. La Flia.

Tinelli también explicó que el programa fue grabado por escenas, donde participaron en tandas de no más de 33 personas, según está señalado en los protocolos sanitarios.

“Nunca hubo 200 personas acá todas juntas. Acá lo máximo que hubo fueron 33 en una escena en el piso. Eso tampoco es así. Yo tengo cuatro hisopados, todos están hisopados y tenemos todas las puertas del estudio abiertas que encima tiene 1200 metros. Cada camarín permiten cuatro personas por protocolo. Hay tres médicos en el piso y tres afuera. Tenemos un laboratorio para hisopar. Se cubre todo”, aseguró.

Marcelo Tinelli sobre las críticas

Luego del debut de “Showmatch”, algunos usuarios de redes sociales compartieron fuertes críticas hacia el programa de Marcelo Tinelli. Por esa razón, Luciana Geuna le preguntó al conductor si le dolieron las críticas y los comentarios negativos que recibió.

"¡Buenas noches, América!", el saludo de Marcelo Tinelli. (Gentileza La Flia).

“No estuve leyendo redes, estuve trabajando en el programa. Si alguien se sintió molesto lo entiendo. Nosotros trabajamos en la televisión. Hace un año y medio que no trabajamos porque no teníamos los protocolos. Ahora los tenemos y los cumplimos a rajatabla. No me puede molestar algo cuando nosotros cumplimos lo que nos dicen”, se descargó.

Marcelo Tinelli fue denunciado penalmente

A solo un día de la apertura de “Showmatch”, el programa generó bastante controversia por los protocolos contra el coronavirus. Por esa razón, Marcelo Tinelli recibió dos denuncias penales por parte de dos abogados.

Tinelli recibió denuncias por incumplimiento del protocolo. Internet

El documento que se ha tramitado, solicita a la Justicia una investigación contra Tinelli, por la presunta “comisión del delito del rompimiento de medidas de sanitarias en razón de la pandemia del Covid-19”. También se pide la aplicación de las sanciones penales necesarias al programa.