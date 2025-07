El escandaloso motivo por el que se distanciaron José María Listorti y Marcelo Tinelli: “No le gusta que...”.

José María Listorti está atravesando un gran momento profesional. Además de continuar al aire con su programa en radio Pop, disfruta del éxito teatral de La Sirenita y se prepara para el estreno de la película El novio de mamá, donde es protagonista.

José María Listorti como el cangrejo Sebastián. (Foto: Prensa)

A pesar de su apretada agenda, también se hace espacio para brindar entrevistas. Con su vasta experiencia en el medio, no esquiva preguntas, incluso cuando se trata de temas delicados. Por eso, si surge el nombre de Marcelo Tinelli o se menciona la situación actual de su productora, responde con autoridad y sin vueltas. Además, no duda en contar los motivos que lo llevaron a distanciarse dos veces del conductor.

La razón por la que José María Listorti se alejó de Marcelo Tinelli

En diálogo con La Nación, Listorti expresó que le resulta confusa la situación actual de la productora de Marcelo Tinelli. “Me consta que hay gente sin cobrar, pero no entiendo qué pasó. Marcelo nunca nos debió nada, es más, siempre fue una persona muy generosa”, dijo. Como ejemplo de esa generosidad, recordó que “cuando salía a comer siempre pagaba el conductor”.

Sobre la delicada situación económica que atraviesa la productora, Listorti no ocultó su preocupación y fue sincero al compartir su punto de vista. “Desconozco el motivo, no sé por qué está pasando esto, pero me duele, porque no es tan difícil pagar lo que se debe. No sé qué pasó, si él lo desconoce por no estar al tanto del detalle, ni idea. Son cosas que me pregunto”, expresó.

Aunque ya no forma parte de LaFlia desde hace tres años, dejó en claro que espera una pronta solución. “Ojalá que se regularice. Primero por la gente a la que se le debe plata, y después también por Marcelo. No es justo que un tipo que dio trabajo tanto tiempo a tantos, durante tantos años, que tocó con la varita mágica a todo el mundo, ahora esté vapuleado porque debe plata. Me duele mucho por los trabajadores que tienen que morfar, y también por él”, agregó con notable empatía.

Listorti confesó que cuando decidió alejarse del equipo de Tinelli, el conductor no lo tomó de la mejor manera. Aun así, recordó esos episodios con humor y sin rencores. “Nunca te vas en buenos términos con Marcelo, siempre se enoja (risas). Pero lo mismo puede pasar con Suar, o con cualquiera de esa gente, no les gusta que te vayas”, explicó.

Recordó que su primera salida fue en 2004, y luego regresó hasta 2022. “Yo me fui primero, en 2004, y lo tomo como el ort..., después volví y me quedé hasta 2022, y también lo tomo como el orto. Igual, que no se malentienda, me encanta que le pase porque quiere decir que te quiere. Le dolió, no le gustó que me haya ido dos veces”, relató.

A pesar de esos roces, dejó en claro que hoy mantienen una excelente relación: “Estamos muy bien, el otro día estuve en la casa, vino a verme al teatro. Yo lo quiero mucho”.