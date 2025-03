La muerte de Antonio Gasalla a sus 84 años pone fin a un tipo de comedia marcada con el uso del humor para presentar diversas emociones e hipocresías en la sociedad argentina. Sus elocuentes personales como La Abuela dieron pie a preguntas que generaban grandes reflexiones.

En definitiva, su legado en la comedia argentina será eterno. Sobre todo sus divertidos sketches que realizaba en el programa de Susana Giménez, una de sus amigas más queridas en la televisión.

Así fue la despedida de Susana Giménez a Antonio Gasalla

La actriz rompió el silencio sobre la muerte de Gasalla en el programa El noticiero de la gente (Telefe). Allí, reveló cómo se sintió tras conocer la noticia. “Realmente fue muy triste, despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto”, reconoció Giménez en la nota.

Durante la nota, reconoció que si bien le daba algo de alivio que haya dejado de sufrir, el dolor seguía estando presente. "Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia; dejó una enseñanza de cómo ser un profesional", reveló con la voz quebrada.

En cuanto a su último encuentro, Giménez confesó que hacía tres días le había solicitado a su productor coordinar una visita en el geriátrico donde se encuentra el humorista. “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”, aseguró.

Cómo fue la relación entre Sudsana Giménez y Antonio Gasalla

El humorista compartió con la Diva por más de 17 años en su programa. Durante el show, interpretaba a la icónica Abuela, cuyos comentarios ácidos revolucionaron las noches televisivas.

Programa de television: Susana Gimenez. (Archivo / La Voz)

La amistad que inició como una relación profesional se hizo cada vez más fuerte, hasta que en 2017 Antonio Gasalla tomó la decisión de despedirse del programa en medio de algunos desacuerdos con Susana.