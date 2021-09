Shelby Rogers, tenista norteamericana de 28 años, cayó por 6-2 y 6-1 ante Emma Raducanu por los octavos de final del US Open y aseguró que se lo harán sentir en las redes sociales.

“Voy a tener nueve millones de amenazas de muerte y mensajes así. En este punto de mi carrera, casi podría decir que estoy acostumbrada”, comentó la tenista. El odio en redes sociales es una moneda corriente con la que tienen que lidiar tanto deportistas como famosos.

Rogers aseguró que “desearía que las redes sociales no existieran” y que por su derrota “probablemente estaré recibiendo mensajes que dicen que soy una cerda, una gorda y palabras que no puedo decir ahora”.

// AFP

“Me voy a centrar en lo importante, no en el comentario de algún tipo desde el sótano de la casa de su madre”, señaló la número 43 del ránking WTA. Reiteró su deseo de que las redes no existan aunque señaló que estas ”no pueden controlar lo que hago, la forma en la que entreno y cómo encaro el futuro”.

Sin embargo, mostró la contracara del odio que recibe en redes: “La cantidad de apoyo positivo que recibo eclipsa enormemente el abuso en línea, pero es importante ser consciente de que existe para que podamos prepararnos y lidiar con él”.

La herramienta de los famosos para evitar a los haters

Los comentarios negativos o de odio en las redes sociales son tristemente habituales para quienes tienen un alto caudal de seguidores. Sin embargo, hay distintas formas de poder evitar leerlos o verlos.

En Instagram, la principal herramienta es limitar los comentarios y cerrar los mensajes directos. Es decir, que solamente puedan comentar o enviarte mensajes solo aquellas personas que vos seguís. Incluso se puede limitar a seguidores con menos de una semana de antigüedad, cosa de que cualquiera que pase por la publicación no pueda agredir con facilidad, o al menos tenga que esperar siete días.

En Twitter, donde quizá la violencia y la ironía son predominantes, las medidas a tomar son limitar las respuestas (idéntica función a la de Instagram) o silenciar palabras. Con la primera, si bien pueden no contestar el tuit, lo pueden citar, con lo cual el comentario terminaría llegando. Y con la segunda se trata de un filtro en donde se pueden evitar leer algunas palabras.