Juan Martín Del Potro se bajó del US Open: “Mi cuerpo no…”

Al igual que miles de argentinos, Juan Martín Del Potro había hecho una promesa si la Selección Argentina se coronaba en Qatar 2022. Luego de que Lionel Messi levante la tan ansiada copa del mundo, aquellos que prometieron debían cumplir y eso fue justamente lo que iba a hacer el tandilense.

“La Torre” juró que si La Scaloneta ganaba el Mundial, él se prepararía para regresar a la actividad profesional en uno de los torneos de mayor prestigio dentro del mundo tenía y el único Grand Slam que obtuvo en su carrera, US Open. Para eso se estaba preparando e intentando esquivar las lesiones que lo acompañan hace mucho tiempo, pero finalmente anunció lo que nadie quería que pasara.

Martín Del Potro

Del Potro se bajó del US Open: “Intenté por todos los medios”

Juan Martín Del Potro se estaba preparando para regresar al alto rendimiento, tal y como lo había prometido previo a Qatar. Pese a haberlo intentado por todos los medios, la Torre de Tandil comunicó que no se presentará en el US Open, torneo que ganó en 2009, debido a una lesión en su rodilla que lo tiene a mal traer desde hace años.

Reflejo incomparable. Del Potro ve reflejado su rostro en el trofeo del US Open, el torneo que siempre quiso conquistar. A los 20 años se dio el gran gusto en Flushing Meadows.

En 2019, el tandilense sufrió una lesión en la rodilla y pese a sus reiterados intentos, con cirugías en el medio, no puede recuperarse al 100% para volver a competir al máximo nivel. Su última aparición fue en 2021, en el Argentina Open. En su debut, y despedida, Delpo cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Del Potro, en su debut en el Argentina Open. (AP) Foto: AP

A través de una sentida carta compartida por la red social, Twitter, Del Potro anunció su baja del torneo. “Mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único”, inició.

Asimismo, explicó: “También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto”.

La carta de Juan Martín Del Potro Foto: Twitter

El nacido en Tandil tiene entre su palmarés la Copa Davis de 2016, Medalla de Bronce en Londres 2012 y la de Plata en Río 2016. Además, llegó a ser número 3 del mundo en 2018 y conquistó 22 títulos en el circuito de la ATP, el más importante el mencionado US Open de 2009.