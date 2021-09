Juan Martín Del Potro emocionó a todos tras su regreso al US Open 2021, en donde disputó un encuentro amistoso contra la estrella del tenis John McEnroe y dio detalles de su regreso: “Es el partido más difícil de mi carrera”.

En búsqueda de energía y buenas vibras, Del Potro llegó a Estados Unidos para dar un nuevo paso de su recuperación de la lesión que tuvo en la rodilla derecha. El tenista de Tandil hace dos años que no juega de manera profesional, por lo que participó (con una invitación especial) del Grand Slam que lo vio tocar el cielo en 2009.

“Es el partido mas duro de mi carrera porque no sé cómo ganarle, pero sé que lo voy a lograr”, confirmó “la Torre de Tandil” durante una entrevista con ESPN. Entre lágrimas, abrazos y selfies con fanáticos, Del Potro vivió un momento único el pasado 7 de septiembre.

Si bien reconoció que su recuperación no fue sencilla, el tenista tandilense lucha día a día para regresar a la actividad profesional, y así ser nuevamente feliz en una cancha de tenis. “Dentro de toda esta situación complicada, lo que hizo mantenerme de pie es ver cómo estoy jugando en una pierna y media. El tenis me está esperando para darme una nueva posibilidad de hacerlo como quiero y no como pueda. Falta un poquito, que es la cuestión saludable, pero volveré”, afirmó.

Así fue el regreso del tenista tandilense al US Open 2021. Garrett Ellwood/USTA - USTAC

“Veo que los que están adentro de la pista, que es mi lugar, y siento que me lo están usurpando y no me gusta, situación que demuestra que ese fuego lo tengo intacto. McEnroe me decía que si me pongo saludable voy a poder volver al top 10. No paro de recibir mensajes de aliento”, confesó Del Potro, que espera con ansias su retorno.

El tandilense se consagró campeón del US Open en 2009 y desde hace más de 10 años se convirtió en su “lugar en el mundo”. Es por eso que desde la organización lo invitaron para realizar un entrenamiento de exhibición con John McEnroe. “Me costó venir al US Open porque quiero estar jugando”, expresó el tenista argentino.

“La mejor psicología pasa por tener un buen entorno de gente que te quiera bien y que piense en la persona y no en el lado deportivo. Somos una máquina de generar, de vender y muchos creen que no importa otra cosa que un número, pero mi entorno me llena de fuerza. A principio de año se murió mi viejo, me operé otra vez, estoy fuera del circuito, pero que a partir de ahora no tenga que volver a hablar de la rodilla”, sentenció Del Potro.