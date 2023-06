Juan Martín Del Potro anuncia su esperado regreso al tenis en un evento especial

Juan Martín Del Potro sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso al tenis en un evento sumamente especial. A través de un video compartido en sus redes sociales, la Torre de Tandil reveló sus planes de viajar a China para encontrarse con otras destacadas figuras del deporte.

A pesar de los obstáculos y lesiones que ha enfrentado a lo largo de su carrera, Juan Martín Del Potro no renuncia a la esperanza de tener un cierre ideal en el mundo del tenis. El tenista de Tandil se encuentra en plena preparación para competir en el próximo US Open de este año y recientemente hizo un emocionante anuncio que llenó de alegría a sus fans.

“Si Argentina ganaba el Mundial, me comprometí a intentar jugar el US Open. Ahora, gracias a Lionel Messi y al equipo, me han motivado a entrenar. Aunque todavía siento dolor, antes de Qatar no lo tenía en mente, pero ahora lo considero seriamente”, confesó la Torre de Tandil en una entrevista con Tenis News hace algún tiempo.

Mientras tanto, Del Potro publicó un video confirmando su participación en el Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio. Con entusiasmo, expresó: “Espero poder conocer a todos mis fanáticos en China y hacer de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”.

Este evento marcará el regreso del tenis a China, país que no ha albergado ningún partido o competición desde 2019. Además de Del Potro, otros destacados tenistas como Marat Safin, Carlos Moyá, David Ferrer, Emma Raducanu como embajadora, y tenistas chinos como Li Zhe, He Yecong, Wang Xiaofei y Wang Fa también han sido invitados al torneo.

Cabe recordar que Del Potro se despidió oficialmente del circuito en febrero del año pasado, cuando participó en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y perdió en dos sets frente a Federico Delbonis. Sin embargo, ahora el tenista argentino está listo para regresar y emocionar nuevamente a sus seguidores con su destacado juego en el tenis profesional.