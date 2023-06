Del Potro, sobre su futuro: “No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado”

El tandilense Juan Martín Del Potro, en el podio de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, confesó que no tiene su etapa en el tenis “cerrada con llave y candado”. También admitió que será complejo poder cumplir su deseo de jugar el próximo US Open en Nueva York, luego de haber cerrado oficialmente su carrera en febrero del año pasado por una lesión crónica en la rótula derecha.”No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado.

“Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo”, explicó el tandilense, de 34 años. Del Potro ofreció una conferencia de prensa en el marco del lanzamiento de una campaña de la empresa de logística internacional DHL Express, denominada “Open for Us”, para la cual fue elegido como embajador de la marca por su increíble historia de resiliencia, positividad y la pasión que siempre le puso a su extraordinaria carrera en el tenis.

”En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice ‘tennis player’, pero es muy difícil el día después. En mi caso, la vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada: ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas”, analizó la “Torre de Tandil”.

”En mi caso, era el número tres del mundo, me caí, me rompí la rodilla y todavía estoy consultando con médicos para ver cómo puedo curarme. No hice el proceso como cualquier tenista normal y me siento un deportista activo”, añadió Del Potro.

El campeón del US Open 2009 se lesionó la rodilla en junio de 2019 y pese a sus reiterados intentos (y cirugías mediante) jamás se recuperó, siendo su última aparición en el circuito en febrero de 2021 cuando perdió en la ronda inicial del Argentina Open con el azuleño Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. ”Convivo con dos sensaciones. Por un lado tengo bronca, siento fastidio y me pregunto por qué me sucedió esto a mí. Después me pasa al revés y pienso ¿por qué no a mí?’, reflexionó “Delpo”.

”Hay muchos otros deportistas que sufren, en el reciente Roland Garros Alcaraz sufrió calambres y eso le costó la derrota con Djokovic, y tiene 20 años. Yo con 20 años le gané la final del US Open a Federer, o sea que todos los deportistas sufrimos, a veces toca a favor y a veces en contra”, comparó el tandilense.

Del Potro explicó en la rueda de prensa que entrena a diario para tratar de despedirse del tenis en el Grand Slam que conquistó en forma brillante en 2009 tras imponerse en la final sobre el suizo Roger Federer, y adelantó que la semana próxima viajará a China para un torneo de exhibición en el que tomará parte con tres ex tenistas: los españoles David Ferrer y Carlos Moyá, y el ruso Marat Safin.

No obstante, el US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año a jugarse en Nueva York desde el 28 de agosto al 10 de septiembre, asoma lejano en su horizonte y pese a que deseo no se anima a afirmar que podrá cumplirlo.

El tandilense, figura excluyente del equipo de Copa Davis de Argentina que fue campeón por única vez en la historia el 27 de noviembre de 2016 tras imponerse en la final ante Croacia, en Zagreb, por 3-2, lleva adelante una puesta a punto para poder cumplir ese objetivo que se planteó cuando Lionel Messi y el seleccionado argentino alzaron la Copa del Mundo en Qatar en diciembre pasado.

”Ahora Lionel Messi y el equipo me pusieron a entrenar”, fue la frase que lanzó el 18 de diciembre pasado la “Torre de Tandil”, cuando Argentina levantó la Copa del Mundo. Con la premisa de cumplir ese objetivo Del Potro entrenó en Miami con Douglas Cordero, un preparador físico de reconocida trayectoria en el mundo del tenis, y en la Argentina lo hace en las instalaciones del Tenis Club Argentino en el barrio porteño de Palermo.

Para poder jugar el US Open el tandilense necesitará una invitación especial de la organización del torneo, ya que está sin ranking desde hace más de un año.Del Potro, quien fue número 3 del mundo en 2018 y conquistó 22 títulos en el circuito de la ATP (el más importante el US Open de 2009), ganó además la Copa Davis y fue medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012 y de Plata en los de Río 2016, para completar una carrera extraordinaria.

La ilusión del tandilense de jugar el US Open es por ahora un deseo y seguramente a mediados de julio decidirá si puede cumplirlo y ofrecer lo que sería la última función de una carrera sobresaliente.