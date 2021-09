Una tragedia familiar volvió a golpear a Miguel Torrén, el jugador de Argentinos Juniors. Su hermano Luis fue baleado en Rosario, y tras pelear por su vida durante varios días en el hospital, finalmente falleció.

El central de Argentinos Juniors recibió la noticia tras el empate ante Estudiantes mediante un dirigente del Bicho. A su hermano le habían disparado el 25 de agosto en circunstancias poco claras dos hombres que se trasladaban en una moto por la calle Puerto Argentino al 4200, Rosario.

“Te nos fuiste nomás, hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras”, escribió el jugador de Argentinos lamentando la partida de su hermano.

// Captura

“Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos ahí con Dios. Nosotros acá en la Tierra te vamos a extrañar muchísimo. Te vamos a recordar siempre. Descansá y guíanos desde arriba. Siento un dolor inmenso con tu pérdida, pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías. Ahora me tenés que mandar fuerza vos a mí para seguir adelante y no aflojar. Te voy a recordar y a extrañar hasta el último día de mi vida”, escribió Torrén

Una vida signada por la tragedia familiar

Miguel Torrén ya había sufrido la muerte de otros dos hermanos. El 24 de abril de 2010, Walter Torrén, de 32 años, fue baleado tras un partido de fútbol barrial en Rosario. La víctima se peleó a golpes con una persona y un tercero llegó a la escena y le disparó. El futbolista tuvo que volver de urgencia desde Paraguay, donde vestía la camiseta de Cerro Porteño.

Gabriel Francisco Torrén, de 36 años, apareció muerto a golpes en Rosario, más precisamente en la calle Rolla al 4000, en mayo de 2020.

El 25 de agosto, a tres cuadras de donde apareció muerto Gabriel, fue donde balearon a Luis. Rosario viene siendo una de las ciudades más sangrientas de Argentina y un entramado misterioso se cobró la vida de tres familiares del jugador de Argentinos.