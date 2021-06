Eduardo Metzger acusa a la productora LaFlia de plagio por la idea de su nuevo programa, “Súper Súper”, conducido por José María Listorti.

//Mirá también: Debutó el humor político en “ShowMatch”: estuvieron Alberto, Cristina, Kicillof y Larreta en un sketch imperdible

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido productor de contenidos denunció que el ciclo conducido por Listorti es una copia de su formato “Clink Caja”.

José María Listorti durante el nuevo programa. (Foto: captura de pantalla)

“Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa ‘Clink Caja’ para Canal 9 no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto”, aseguró.

El reclamo de Eduardo Metzger en redes sociales. (Foto: captura de pantalla)

“Ellos querían incorporarle a ‘Clink Caja’ nuevas ideas, porque lógicamente era un programa de hace 25 años atrás y adecuarlo al 2021, que era lógico y estaba totalmente de acuerdo”, explicó Metzger a Vía País sobre lo sucedido con la productora de Marcelo Tinelli.

El reclamo de Eduardo Metzger en redes sociales. (Foto: captura de pantalla)

“Yo les mande un archivo con la actualización del programa, pero nunca recibí las ideas de ellos”, expresó.

“No se contactaron más hasta que yo lo hago por WhatsApp con Prada al ver la gacetilla de Canal 9 que anunciaba el nuevo programa ‘Super Super’. Le preguntó ‘¿Qué es esto?’, me informa que no daba para hacer ‘Clink Caja’ por el tema comercial, pero que me quedara tranquilo porque el programa que iban a hacer no tenia nada que ver con él”, explicó el productor.

//Mirá también: Cuchu de Los Decadentes imitó a La Mona Jiménez y le tiró tremendo elogio

Metzger asegura que el nuevo programa de LaFlia sería un plagio tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos y que iniciará acciones legales contra la productora.

Una comparación entre ambos programas