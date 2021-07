A horas de haber dado a luz a su quinta hija, Pampita salió al aire en su programa Pampita Online.

La conductora quiso compartir con su equipo la felicidad por la llegada de su hija Ana: “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Rober y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”.

La modelo dio a luz este 22 de julio Redes sociales

Además, Pampita y su esposo aprovecharon para mostrar la primera imagen de la beba.

La primera foto de Ana Carolina, la hija de Pampita y García Moritán. Gentileza Net TV.

“Es miniatura el piecito. No se la puedo sacar de los brazos a Robert”, explicó la modelo.

Por qué Pampita eligió Ana para su quinta hija

Pampita aprovechó para explicar su decisión de colocarle a su beba el nombre de Ana.

“Fue Ana porque yo me llamo así. Mi papá me eligió ese nombre y siempre me dijo así. Él se fue cuando yo era muy chiquita y me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí como que había desaparecido esa parte de mí”.

Las primeras fotos de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán Redes Sociales

Asimismo, la modelo aprovechó para compartir una postal de una parte del rostro de su hija.