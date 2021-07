Carolina “Pampita” Ardohain, contó en “Nosotros a la mañana” cómo transita los últimos días de embarazo.

Pampita embarazada (Instagram). Instagram | Instagram

Al verla espléndida, el conductor del programa, Pollo Álvarez le preguntó cuál era el secreto para llevar tan bien el embarazo. A lo que Pampita resaltó: “No es tan así porque transito lo mismo que todas las embarazadas. No duermo de noche, me duele la espalda, se me hinchan mucho las piernas. Los primeros meses de embarazo tengo muchas náuseas. Me pasa lo mismo que a todas”.

“Lo que pasa es que me ven en cámara, maquillada, peinada y haciendo el programa, y parece que es color de rosa, pero no es tan así. Lo vivo como cualquiera, pero tengo los mismos síntomas que todas las embarazadas”, explicó Pampita dejando en claro la realidad.

Según Pampita las 40 semanas de embarazo se cumplen el 22 de julio, sin embargo contó que en sus embarazos anteriores dio a luz en las semanas 41 y 42, por lo que espera que se dilate un poco más la llegada de la nueva integrante de la familia.

La bebé en camino será el primer hijo en común de la conductora y su marido, Roberto García Moritán. “Más que ansiosos estamos ilusionados, porque hace mucho tiempo que fuimos los dos papás”, dijo la conductora sobre la felicidad que vive la familia.

Pampita (Instagram) Instagram

Ya se sabe que cuando la conductora de “Pampita Online” entre en licencia, será Denise Dumas quien la reemplazará. Sin embargo, la modelo resaltó que va a continuar trabajando hasta último momento. “Si, voy a seguir trabajando porque son pocas horas al día que estoy. Puedo hacerlo porque son dos momentos del día en los que salgo de casa, me hace bien. Así que me la banco hasta el final”.