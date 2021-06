Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estaban de vacaciones en Miami y se hospedaban en el edificio que se derrumbó durante la madrugada de este jueves, donde hubo al menos un muerto y decenas de heridos.

Los actores habían salido a cenar y estaban ingresando al edificio de 12 pisos cuando escucharon ruidos y corrieron hacia afuera, evitando por pocos segundos quedar entre los escombros.

“Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender que pasaba. Y en una diferencia de 5 o 6 segundos, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre y arrancó un estruendo muy fuerte. No entendíamos qué pasaba. No entendimos si era un tornado, un ataque. Fue lo más parecido a una película”, expresó.

Nico Vázquez (/@nicovazquezok) | Instagram

Y relató cómo fue que escaparon del derrumbe: “Empezamos a correr junto a cuatro o cinco personas más que había, no éramos muchos. Estaban desbordadas por los nervios. Y ahí entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Con muchos autos hundidos, alarmas sonando”.

“Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla. En dos o tres minutos después de no entender bien, en un estado de shock estábamos viviendo… Yo le digo a la gente, que estaban muy nerviosos, que cruzáramos. Y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar”, dijo en un audio que difundió TN.