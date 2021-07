Matías Morla no se deja intimidar por las versiones que indican que la Justicia va a comenzar a investigarlo por la muerte de Diego Maradona. “Es algo más hollywoodense para la prensa: ‘Apartaron a Morla, lo van a investigar’... Están hablando de investigarme a mí por el homicidio, pero ya va a pasar un año y no pisé el juzgado”, dijo el abogado del exfutbolista, de 42 años, entrevistado por Esteban Mikkelsen Jensen para Clarín.

Recientemente, y en plena feria, la Justicia dispuso apartar a Morla de la representación de cuatro hermanas de Diego Armando Maradona en el expediente por la muerte del astro. Él advierte que apelará.

Durante la entrevista, el abogado y mano derecha del Diego apunta directamente contra las hijas mayores del Diez: Dalma y Gianinna Maradona, a quienes acusa de sostener una campaña de desprestigio en su contra.

Maradona junto a Dalma y Gianinna.

Para ampliar, cuenta un episodio que habría ocurrido poco después de la muerte del astro. Dice Morla: “Todo tiende a la plata. ¿Saben algo? El cariño de Dalma y Gianinna Maradona no termina con el padre muerto: sacaron 100.000 dólares de una financiera”.

“Tengo la fecha y el lugar, seguramente después de esta afirmación me van a citar a declarar e iré con gusto. Diego Jr., Jana Maradona, que es una gran persona, y Verónica Ojeda, no van a asustarse de lo que digo porque les habrán dado 25.000 dólares que les corresponde a cada hermano. Si no la dividieron, le está sacando plata a Maradona, al acervo hereditario y cometiendo un delito. Es evasión tributaria porque una financiera es un medio clandestino de sacar dinero”, cuenta también.

Sobre el fallo del juez Diego Martínez, que lo aparta de la causa, dice: “Lo que están haciendo acá es prohibirle a las hermanas de Maradona (Ana Estela, Rita Mabel “Kitty”, María Rosa “Mary” y Claudia Nora “Cali”) que yo sea su abogado. Es más contra ellas que contra mí. Es una decisión polémica que se tomó entre sombras y medianoches. El juez asumió un viernes y resolvió un lunes”.

Para Morla, el “objetivo” de Dalma y Gianinna “es la marca, no hay otro”. Se refiere a la varias marcas derivadas de la persona del Diez, que Morla registró bajo su firma Sattvica. “El objetivo ese no va a tener frutos porque la idea de Maradona y su voluntad se manifestó en más de 28 oportunidades respecto a la marca. En 2014 dicen que cuando Diego le dio la marca a las hermanas, no estaba sano mentalmente. Hablan de la capacidad cognitiva, pero sí lo estaba entonces para darle a Gianinna tres pagos de 600.000, 300.000 y 600.000 pesos”, agrega.

“¿Qué decía Diego de sus hijas?”, le preguntan. Y Morla responde: “‘No me vienen a ver nunca’”. “Mirá la imagen de desolación del Año Nuevo de Maradona en Dubai (muestra la foto). Yo pasé así ocho años nuevos. Ahí éramos tres personas: Rocío Oliva, yo y Diego. Se están dando cuenta varios que abandonaron al padre”, sostiene.

Un ostentoso auto que tenía en Dubai. Foto:Web

Luego vuelve a los días posteriores al fallecimiento de Diego, y asegura: “La plata de Maradona la entregué yo cuando se murió. Las cosas de Maradona, la baulera de Dubai, la baulera de acá, los oficiales de cuentas, los números de cuentas, los montos, los entregué yo. ¿Qué entregó Villafañe? ¿No se da cuenta el resto de los herederos? La gente no es tonta, se está dando cuenta que lo abandonaron, que lo estafaron, que le robaron. Eso es evidente”.

La causa judicial

Matías Morla dice que no tiene miedo de que la Justicia vaya tras él por la muerte de Diego. “Cuando me quieran citar para dar explicaciones, acá estoy. Nunca me llamaron por la muerte ni de ningún juzgado. A mí me investigaron hasta cuánta sangre tengo en el cuerpo, sin embargo estoy sentado acá y no fui a ningún juzgado”, sostiene.

Y sobre la investigación, agrega: “La fiscalía está trabajando bien, salvo el comentario que me hizo en mi apartamiento. También quiero decir algo importante: dicen que yo, por la amistad que tengo con (el psicólogo Carlos) Díaz o el conocimiento con (el neurocirujano Leopoldo) Luque, iba a hacer algo en contra de la verdad del expediente. Estábamos en el mismo grupo, no puedo desconocer eso. ¿Ahora saben lo único que hice yo en el expediente? Decir que no era nula la junta médica. Estoy diciendo que la junta, por cierto polémica, es válida”.

“Dalma y Gianinna entran en causas de desheredación, de indignidad, sin duda, fácilmente. Cuando aporte elementos a la sucesión, van a entrar en causas que son indignas”, apuntó sobre la sucesión de Maradona.

Los últimos días

“Diego se murió y su corazón estaba mal. Eso es irrefutable. Que Diego se murió del corazón puede pasar por varios motivos, por qué no lo vio un cardiólogo o si lo vio y se equivocó es un tema de la fiscalía que está investigando. Diego se hubiera muerto igual en cualquier lado. Es un tema que va a terminar en un juicio oral con muchos médicos declarando. Son cuestiones estrictamente vinculadas a la salud”, dice al recapitular esos últimos momentos.

Sobre la última vez que vio a Diego con vida, recuerda: “Habrá sido una semana antes de morir, en la casa que falleció. No estaba melancólico, pero estaba con una voz muy ronca, rara, como aguda por momentos. Ahí fue la despedida nuestra. En un momento entendí que Diego necesitaba médico, no abogado. Entonces dije ‘me corro y, cuando se recupere, estoy con él’. Participaba escuetamente. Dejé el espacio para las hijas, dejé el espacio para los médicos y ahí a Diego lo abandonaron, le faltaron el respeto, se robaron cosas”.

El rol de Luque

Leopoldo Luque es el médico de Maradona y uno de los principales investigados en la causa de su muerte. Apuntado por la Justicia, la prensa, y varios allegados a la familia del exfutbolista, todos parecen encontrarlo culpable. Pero Morla lo defendió públicamente más de una vez.

“Cuando Diego estaba mal a las tres de la mañana, al que llamábamos e iba corriendo era Luque, no puedo olvidarme de eso. Me consta el cariño que le tenía Diego, era muy profundo. Y después está la parte médica, que es la Justicia la que va a decidir. No puedo ahora condenar a Luque para que vayan a la casa y le peguen un piedrazo por la calle, porque ese movimiento de escrache nazi que hacen Dalma y Gianinna en contra mía yo no lo hago”, lanza.

La foto que Leopoldo Luque y Maradona se sacaron el día de la operación de diego. (Clarín)

Pero, ¿es Luque responsable de la muerte de Maradona? “Es un tema que tienen que resolver los médicos y no abogados en un set de televisión que piensan que son Johnny Depp. Dejemos a la Justicia actuar, dejemos a los médicos actuar”, dice Matías Morla.

El estado de Diego

“Lo de la marihuana es una mentira. Diego no fumaba marihuana, fumaba puros. Si lo hacía, tampoco te lo diría, pero no lo hacía” —suma Morla—. “Y el tema del alcohol, Maradona hacía lo que quería. Pero a la vez tenía una conducta intachable en eventos públicos. ¿Qué vas a decir? ¿Que Maradona era un discapacitado, como quieren decir las hijas, que tenía el elemento cognitivo afectado y después le daba regalos a ellas y salía en la tele a hablar?”.

Y agrega: “Maradona habló con (Vladimir) Putin, con (Nicolás) Maduro, con Rafael Correa, con Lula Da Silva, con el Papa, hizo un reality en vivo, un programa de una hora diaria en vivo en Rusia, ¿cómo vas a decir que estaba mal? Es una taradez, no resiste el más mínimo análisis, producto de mentes enfermas que quieren plata, nada más”.

¿Y se reprocha algo?, ¿piensa que la muerte del Diez podría haberse evitado? “Como amigo hice todo bien” —asegura—: “Lo hice tener el poderío económico que él deseaba, lo hice firmar los contratos más importantes de su carrera, volvió a dirigir en el fútbol, hizo el Partido de la Paz, reconoció hijos que no tenía pensado en ese momento de su vida. Pero la cuarentena fue letal”.

Para Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, y uno de los que más insisten por que se investigue a Morla, el entrevistado reserva unas palabras: “Es un curandero charlatán, que fue despedido por Berni, que tenía causas de corrupción, que todo lo que dice son pavadas, que tiene faltas de ortografía, que escribe ‘servía’ con b larga y después pone un tuit que dice ‘conmigo’ separado”.

Y sigue: “Ya no está con Berni, porque después manda a hacer tareas de inteligencia clandestina. También le hizo una denuncia falsa a otro funcionario y el (ex) cuñado está preso, que es (Marcelo) Balcedo. Está más sucio que un perro mecánico. Pero ni me llega lo que dice. Me río. No es algo que me afecte”.

Jana y Diego Maradona

Y sigue repasando: “Jana es una excelente persona, no hablo más, pero es de lo mejorcito, muy buena persona. Y Verónica Ojeda también, pero está engañada por esta persona”.

Volviendo a las hijas mayores de Diego, agrega: “Yo no tengo nada personal. Mis enemigos son porque el destino los puso acá. También tienen problemas con otros, no solo conmigo, el listado es grande”.