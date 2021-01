El mundo del espectáculo sigue conmocionado por el estado de salud de Carmen Barbieri, quien se encuentra internada desde que se confirmó que contrajo coronavirus hace dos semanas. Este sábado, su cuadro se agravó y ahora permanece en coma farmacológico por una neumonía bilateral.

La noticia sobre la complicación de salud que sufrió la capocómica en las últimas horas la dio a conocer Marcelo Polino esta mañana en “Polino Auténtico”, su programa que se emite por Radio Mitre.

“Carmen está en coma farmacológico. Hablé con Fede y lamentablemente se ha complicado un poco su cuadro. Está intubada”, indicó el periodista. “Es shockeante confirmar esta noticia que no quería dar”, añadió.

El mundo del espectáculo, conmocionado por el estado de salud de Carmen Barbieri. Internet

En este sentido, el conductor le pidió a los oyentes “que la acompañen con una oración los que son creyentes, o con buena energía, porque eso llega”.

Más tarde, su mejor amiga, Sandra Domínguez, habló sobre el último contacto que tuvo con la actriz, antes de que fuera intubada a raíz de la enfermedad.

“Tuve un contacto reciente con ella. Estaba fuerte y luchando. Todas las fuerzas que unamos en la oración se unan a la fuerza de Carmen. No estaba débil de ánimo”, expresó Domínguez, en diálogo con Fernando Piaggio en “El Run Run del Espectáculo”, el ciclo que emite Crónica TV.

Domínguez contó que el único que tiene acceso a la información sobre el estado de salud de Carmen es su hijo, Federico.

Y continuó: “Su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando y sabía que dar este paso (pasar a terapia intensiva) iba a ser para bien. Claro, no somos Dios. Quiero que todos recemos, es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella”.

A su vez, Domínguez expresó que el único que tiene acceso a la información sobre su estado de salud es su hijo, Federico. “Él hizo un grupo de WhatsApp con los amigos e informó, entre las 12 y las 13 horas, que había entrado en coma farmacológico y que su estado no era el mejor”, concluyó.

Por su parte, Bal le pidió a sus seguidores que acompañen a la distancia a su madre, en un tuit donde escribió: “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes, que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”.

Más tarde, publicó un segundo tuit, un sentido mensaje donde se lo ve en brazos de Barbieri y su padre fallecido, Santiago Bal. “Así, te abrazamos fuerte para que estés bien. Desde siempre”, escribió Fede.