Durante la pandemia, Sergio “Kun” Agüero, que se irá esta temporada de Manchester City y se sumaría al Barcelona, encontró un nuevo pasatiempo: el streaming. Sin embargo, durante su estadía en la Selección, suspenderá su actividad virtual.

El ex Independiente es uno de los convocados de la lista de Lionel Scaloni para disputar los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia. Llegará al predio de la AFA después de la final de la Champions League contra Chelsea del próximo sábado en Portugal. Si el DT “albiceleste” lo suma a la lista de la Copa América, también competirá para la Selección.

Es por su estadía en el conjunto nacional la razón por la cual abandonará Twitch. Y así lo informó en su cuenta en las últimas horas. “Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos”, dijo.

Y continuó: “Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, te sacuden. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ‘que grande el Kun, increíble lo que hizo’. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué”.

“Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estoy por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. No les quiero dar argumentos”, concluyó.

Kun Agüero firmaría con Barcelona antes de ir a la Selección

Una vez que finalice la final de la Champions League en Portugal, Agüero no partiría directo hacia la Argentina. Es que, según informó TyC Sports, el delantero pidió permiso en AFA para demorarse e ir a España a firmar su contrato con Barcelona el próximo lunes.

El futbolista se despedirá del club inglés y todo indica que emigrara al equipo de Lionel Messi. Dicho sea de paso, el propio entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, adelantó el explosivo fichaje días atrás.

De esta manera, el tiempo estipulado para que Sergio se sume a las órdenes de Scaloni será recién el martes, a dos jornadas del debut ante Chile por las Eliminatorias. Su llegada podría darse antes si tiene un vuelo directo de Lisboa a Madrid o España ni bien concluya la final, lo cual le permitiría acordar su nuevo vínculo.