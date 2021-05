El penal que Sergio “Kun” Agüero intentó picar ante Chelsea días atrás, que terminó con la pelota en las manos de Édouard Mendy, podría costarle caro al ex Independiente. Es que Pep Guardiola analiza dejarlo afuera o no de la final de la Champions League que Manchester City tiene el 29 de mayo, justamente, ante el equipo de Thomas Tuchel, en Turquía.

//Mirá también: El Manchester City del Kun Agüero se consagró campeón de la Premier League

La prensa inglesa está atenta a lo que hará el DT con el futbolista que sobre el cierre de la temporada abandonará el club como ídolo, después de 13 años en la institución. El remate flotado desde los 12 pasos podría ser un condicionante en la memoria de Pep.

Luego de aquella experiencia fallida, el “Kun” no fue citado para los dos partidos siguientes de la Premier League, competencia en la que acaba de consagrarse con Manchester City. No estuvo ni siquiera en el banco de suplentes frente Newcastle (4-3) y Brighton (2-3).

De todos modos, disculpa mediante en redes por parte del atacante, Pep defendió en su momento a Agüero.

Sergio Agüero se disculpó con los fanáticos del Manchester City por su penal errado. (Twitter/@aguerosergiokun)

“Lo que hizo fue egoísta porque lo erró. Pero si lo hubiera convertido diríamos que es un genio. Yo siempre le digo a los jugadores que tomen una decisión en los penales. Panenka (picarla), a la derecha o a la izquierda. Pero que lo hagan con convicción. El primer decepcionado por lo que pasó es él”, sostuvo Guardiola.

De todos modos, esa acción no solo repercutiría en la decisión del ex entrenador de Barcelona. El estado físico de Sergio a lo largo del año no fue bueno, ya que tuvo lesiones que no le permitieron tener el rodaje suficiente.

Kun Agüero la picó desde los 12 pasos y el arquero del Chelsea, le adivinó la intención. / Gentileza. Gentileza

En este sentido, los periodistas ingleses le consultaron si Agüero estará en la nómina frente a Chelsea. “Mi elección de los jugadores que estarán en la final ante Chelsea será fría y sin sentimientos, tomaré las mejores decisiones para ganar”, respondió el español en diálogo con BBC Sports.

Y agregó: “Tengo que estar frío. Si Agüero está en forma, nos va a ayudar, eso es seguro. Si nos va a ayudar a marcar goles, va a jugar, pero es la final de la Liga de Campeones y tengo que estar seguro de todo”.

Sergio “Kun” Agüero y su peor temporada en Manchester City

El argentino siempre brilló en Manchester City. Sin embargo, en su último año en el club se contagió de coronavirus y sufrió muchas lesiones que lo marginaron de las canchas. Así las cosas, cerrará su ciclo en el club con las peores estadísticas desde su arribo.

Agüero suele acostumbrarse a tener más de 20 goles por temporada. En las 13 que estuvo en el equipo inglés posee un promedio de 28 goles por año. No obstante, en este 2021 marcó tan solo cuatro tantos en 18 presentaciones (ocho fueron de titular).

//Mirá también: Barcelona no quiere perder a Lionel Messi y ya negocia su continuidad

Lionel Messi y Sergio Agüero podrían reencontrarse en Barcelona. AP

Así las cosas, el “Kun” se irá del club con pésimos números. Quizás sea a Barcelona, equipo que insiste -y mucho- por contar con sus servicios. De todas formas, el argentino querrá estar en la final de la Champions y, por qué no, despedirse con el título.