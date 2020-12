Juana Repetto pasa por un gran momento. La actriz está a la espera de su segundo hijo o hija. Después de casarse el pasado noviembre con Sebastián Graviotto, Juana será mamá por segunda vez.

“Así de felices estamos de recibir la mejor noticia que podíamos esperar: nos hicimos el test que te permite tener información genética acerca de tu bebé desde la semana 9 de embarazo y nos dio perfecto”, comenzó diciendo la actriz en su cuenta de Instagram.

Junto a unas fotos en las que muestra su pancita de embarazada y posa junto a su hijo Toribio, agregó: “Además de yapa supimos sexo, por lo que los niveles de ansiedad que manejaba entre los nervios por toda la data que te da a nivel salud este test y de saber si es nena o nene... han bajado notablemente”, reveló.

Después, Juana promocionó el lugar en el que se hizo el test: “Vale aclarar que es un test no invasivo, que se realiza con una extracción de sangre nomas y a los 7 días hábiles tenés los resultados. Es un método súper seguro y preciso, yo con Toro no me lo hice y en este caso que sí siento que voy a disfrutar del embarazo con total tranquilidad”, dijo.

Sin embargo, la actriz dejó a sus fanáticos con la duda: “¿Nene o nena?”, preguntó. Será cuestión de esperar un poquito más para que revele de qué sexo será su próximo bebé.