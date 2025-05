Juana Repetto y Sebastián Graviotto anunciaron su separación tras siete años juntos. El exmatrimonio sorprendió a todos con la noticia, ya que siempre se mostraron como una familia que se acompañaba en todos los proyectos y buscaban seguir adelante por los chicos. Sin embargo, el amor llegó a su fin y cada uno siguió su camino.

Primero fue la actriz quien contó su versión de los hechos y reveló que fue ella la que tomó la decisión de separarse porque ya no daba para más y preferían priorizar el vínculo por el bien de los hijos: ella es madre de Toribio, y ambos tienen a Belisario.

Luego, Sebastián Graviotto contó su parte de la historia: "Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil".

El casamiento de Juana Repetto y Sebastián Graviotto.

A unas semanas de la separación, la expareja se volvió a reunir y las cámaras de Puro Show mostraron el reencuentro en un restaurante de Buenos Aires.

El inesperado encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

En la foto que mostraron en el programa, la influencer aparece vestida con un buzo oversize y un gorro de lana mientras que su expareja está de espalda. En la misma aparecen los dos nenes del matrimonio: Toribio y Belisario.

Se supone que el encuentro entre los ex fue para que los chicos vean a Sebastián Graviotto después de las tres semanas desde que anunciaron la ruptura del matrimonio.

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tras su separación

“Se los vio almorzando muy bien con sus hijos”, expresaron en el programa sobre el encuentro entre los ex. Según se ve en las imágenes fue en armonía y priorizando el reencuentro de los nenes con su papá después de estar distanciados.

Tanto Juana Repetto como Sebastián Graviotto se volvieron a ver para reunir a sus hijos.