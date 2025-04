Juana Repetto gozaba de una gran historia de amor junto a su esposo, Sebastián Graviotto. Luego de verlo en televisión por su participación en la quinta edición de Gran Hermano, la actriz sintió una atracción inquebrantable.

Nació Belisario el primer hijo en común de la pareja

"Una noche lo crucé en una fiesta y tuvimos un touch, yo tenía 18 años en ese momento. Después nos encontramos de casualidad en un bar. Yo sabía que era sobrino de Silvia y Guido Süller”, aseveró Repetto en una entrevista sobre su primer encuentro con Graviotto.

Tras esa primera conexión, Eugenia Puggioni los presentó y el resto fue historia. Luego de tener una relación “fugaz y de adolescente”, decidieron darse una segunda oportunidad y por el civil el 10 de noviembre de 2020.

Con tantos años de vivencia más un hijo en común (Belisario), los fanáticos de la pareja se sorprendieron con una triste noticia: Juana Repetto y Sebastián Graviotto se habrían separado.

Los detalles de la separación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

La separación fue confirmada por Ángel de Brito y Pepe Ochoa en LAM de forma enigmática. “Ella es divina. Los que están separados desde hace un mes y medio son Juana Repetto y Sebastián Graviotto”, anunció Ochoa, cuasando sorpresa entre las hermanitas.

De acuerdo con el productor, la pareja tuvo varias crisis durante su matrimonio y fue el propio Graviotto quien decidió ponerle fin a su historia de amor. “Se juntaron en Brasil y en marzo ejecutaron su separación (...) dijeron que no era sostenible. Él toma la decisión”, explicó el productor.

“Entiendo que la recontra lucharon porque le preguntamos y ella lo desmintió. Pero están separados, ya no da más”, continuó diciendo el periodista, a lo que Ángel de Brito agregó: “Yo le pregunté el 30 de enero y me dijo: ‘rarísimo, no sé de dónde viene el rumor’“.

Las reacciones a la separación de Juana Repetto

Finalmente, la separación género debate en redes sociales, quiénes consideraba que el matrimonio no daba para más. "¡Demasiado aguantó el! ¡Hay que estar con esta mina!“, ”Nada nuevo, hace rato el hacía vida solo, y ella es infumable", destacaron varios usuarios.