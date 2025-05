El furioso descargo de Juana Repetto contra Sebastián Graviotto por sus hijos: “Me desata ira”

Juana Repetto y Sebastián Graviotto anunciaron su separación tras siete años juntos. La expareja formó una familia ensamblada juntos a sus dos hijos, y la hija del ex Gran Hermano. Sin embargo, la relación llegó a su fin y si bien buscan mantener un trato cordial por los menores, la actriz estalló de bronca.

La hija de Reina Reech contó que fue ella quien tomó la decisión de separarse por el bien de los chicos e intentar tener un vínculo lo más formal posible, a pesar de sus desacuerdos.

Por su parte, Sebastián Graviotto contó su versión de la historia: "Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil".

Estuvo en Gran Hermano: quién es Sebastián Graviotto y cómo nació el romance con Juana Repetto.

Hace unas semanas, se filtró una foto de la expareja en un restaurante comiendo con sus hijos, lo que parecía que fue un encuentro del ex Gran Hermano con los menores.

El enojo de Juana Repetto con Sebastián Graviotto por sus hijos

A un mes de su separación, Juana Repetto estalló de furia contra su ex por su rol como padre e hizo un fuerte descargo en Instagram. "Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia...Seis años en pareja intentando algo que no logra, pero cuando te separás, sucede”, lanzó picante.

“Así que estoy muy enojada, la verdad, con la situación. La injusticia a mí me desata ira”, agregó Juana con enojo.

Al ser consultada por si terminaron en malos términos, la famosa expresó: “Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse”. “Básicamente, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí la injusticia me desata ira. Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar”, señaló la actriz.

Luego, Juana Repetto aclaró que el problema es entre ellos y con los nenes no hay conflicto: “A mí la injusticia me desata con mucha violencia. Así todo. Por ahí, entre nosotros, hay algún ida y vuelta bastante ch**o, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro”, concluyó.

Antes de eso, la influencer resaltó que la crianza lleva ella a un 100%, ya que por ahora su ex se está ocupando de la hija mayor que tiene.