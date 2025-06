¡Cerrando ciclos! Juana Repetto se hizo un radical cambio de look tras su separación: “Me la jugué”

Juana Repetto vive momentos de muchos cambios en su vida junto a sus dos hijos. Hace dos meses, la famosa anunció su separación de su marido Sebastián Graviotto tras siete años en pareja y con un hijo en común.

“(...) Elijo compartirlo porque quiero que se dejen de hablar tantas pavadas. Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida... no es real”, contó Juana Repetto sbre su separación cuando fue noticia.

Luego, fue Sebastián Graviotto, quien habló del tema. “No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’, ‘La mujer que te perdiste’... estoy de acuerdo que es una gran mujer, que admiro un montón, pero quería contar un poquito que fue una decisión tomada en conjunto”, comentó en su momento el ex de Juana.

Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto: “No era sostenible”

Si bien siguen llevando una buena relación por los niños, Juana reveló que el problema era más de la pareja y no involucraba a los menores. Desde ese entonces, la famosa pasó por varios ciclos, como la ruptura, adecuar las actividades de sus hijos y mudarse.

Juana Repetto cambió el look y sorprendió a todos

Para darle un fin al ciclo, Juana Repetto decidió cambiar de color de pelo y hacer un cambio en su apariencia. "Ok, me la jugué. ¿Adivinan a qué se debe esta foto?”, escribió la famosa junto a una imagen donde mostraba su pelo cubierto.

Más tarde compartió un video donde muestra el procedimiento del cambio de color tras elegir un tono colorado, el color que muchas eligen para cerrar etapas. “Me voy a teñir el pelo sola en casa, no me animé al rubio. Mamá me dio su kit, pero en la cajita viene el pomo con aplicador”, explicó Juana mostrando cada paso del proceso.

Juana Repetto mostró su cambio de look

“¿Esta será la manera de teñirse? Mi mamá me explicó ¿Sienten que voy bien? Yo me creo un poco mil“, comentó la famosa mientras se teñía.

Tras los 45 minutos de espera y del lavado del cabello, Juana mostró el resultado del colorado que le resalta con sus ojos y recibió el apoyo de sus seguidores. “Sos una muñeca. La más linda y el rojizo un fuego”, le comentó su mamá Reina Reech; “Cuidado cuando una mujer entra en su etapa colorada“; ”Espléndida”; “Amé como te quedó”; “Te quedó bellísimo... ¡Resaltan tus ojos!“, fueron algunos de los mensajes que le dejaron por su nuevo ciclo.