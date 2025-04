Se conoció el verdadero motivo de la separación entre Juana Repetto y su marido: “Él se fue de...”

Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomaron la difícil decisión de separarse tras siete años de relación. La noticia sorprendió a muchos, ya que siempre se mostraron muy unidos y comprometidos con su familia. En 2020, en plena pandemia, la pareja formalizó su amor en el Registro Civil, en una ceremonia íntima adaptada a las restricciones del momento. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad de celebrar a lo grande más adelante: en 2023 organizaron una fiesta inolvidable en la que pudieron compartir su felicidad con familiares y amigos, cumpliendo así el sueño de una celebración llena de alegría.

A lo largo de su relación, Juana y Sebastián atravesaron distintos momentos, siempre mostrándose como una familia ensamblada sólida, especialmente en la crianza de sus hijos. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, con el tiempo surgieron diferencias y decidieron, en buenos términos, tomar caminos separados. Ambos se enfocan ahora en sus proyectos personales y en seguir priorizando el bienestar de sus hijos, quienes continúan siendo el principal lazo que los une.

Nació Belisario el primer hijo en común de la pareja

Lo cierto es que el miércoles 9 de abril, Pepe Ochoa fue quien dio a conocer la noticia en LAM, y Juana Repetto no intentó ocultarla. “No sé cómo se filtró la noticia pero es reciente. El fin de semana se lo dijimos a los chicos y él se fue de casa”, confesó con sinceridad. Cabe recordar que Juana es madre de Toribio, su primer hijo, y de Belisario, el más pequeño, fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

La razón por la que se separaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Con un mensaje claro y sin rodeos, Juana Repetto recurrió a su cuenta de Instagram para abrir su corazón y hablar con honestidad sobre su presente sentimental. “Aquí estoy. Me cuesta un poco hacer este comunicado porque si bien estoy acostumbrada a compartir cosas personales, desde mi primer hijo, el embarazo y la lactancia... son cosas que siento que le pueden aportar a las otras personas. En este caso, que mi separación no le aporta a nadie, me cuesta”, expresó con total franqueza.

Fue en ese mismo posteo donde Juana decidió ponerle fin a las especulaciones y aclarar el motivo de su separación. Aseguró que no hubo terceros en discordia ni situaciones escandalosas, sino que simplemente se trató de “dos personas que no estaban funcionando bien como pareja”. Con sinceridad, explicó: “Elijo compartirlo porque quiero que se dejen de hablar tantas pavadas. Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida... no es real”.

“Estoy bien. Estoy convencida de que la decisión es la más adecuada, la mejor. Los chicos son prioridad absoluta y para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estarlo. Es un proceso difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración porque se cae lo que uno idealizó. Por más seguro que estés en la decisión, duele y es un proceso a transitar. Lo hacemos de la mejor manera posible para acompañar a los chicos”, añadió.

En relación a su expareja, fue clara sobre cómo enfrentarán esta nueva etapa como padres separados: “Con Sebi estamos tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia, no siempre es fácil pero se da con mucho amor y firmeza porque queremos hacer lo mejor por los chicos”.

Finalmente, Juana volvió a hacer un llamado a la calma y al respeto por su proceso personal: “Lamento que la separación sea poco jugosa e interesante. No pasó nada es simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja”. Con estas palabras, dejó en claro que no hay lugar para el escándalo y que su decisión fue tomada desde la madurez y el entendimiento mutuo.