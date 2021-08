Florencia Peña no atraviesa un buen momento. En los últimos días, la actriz fue blanco de críticas e insultos vinculadas a su visita a Alberto Fernández en la residencia de Olivos durante el confinamiento, donde fue a hablar de la situación de actores y actrices durante la pandemia.

A raíz del revuelo y bajo la presión y la angustia de todos los agravios recibidos, Peña fue al canal pero decidió que no estaba en condiciones de realizar su programa, Flor de Equipo. Quien dio la noticia fue Marcelo Polino, que la reemplazó.

“Bienvenidos, no está Flor con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal como todos los días con su equipo pero no se sentía para nada bien, está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, explicó el conductor.

“Todo tiene un costo emocional, no es gratis que te digan puta por todos lados”, agregó Nancy Pazos. Y aseguró: “Es lógico que Florencia esté pasando por un pico de estrés emocional porque todos somos seres humanos y tiene consecuencias. Estoy triste y enojada. Florencia es una de las personas más sensibles que conozco”, dijo la panelista.

Por último, y para llevar tranquilidad a la audiencia, Polino afirmó que Peña estaba “contenida por los médicos del canal y viendo desde el camarín”.

El fuerte descargo de Flor Peña en su programa

Ayer, la conductora realizó un fuerte descargo ante las críticas. “¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?”, resaltó Flor Peña con bastante enojo.

“Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?”, preguntó al aire.