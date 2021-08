Tras la confirmación por parte de Florencia Peña sobre las visitas al presidente durante el aislamiento estricto, la conductora volvió a referirse al tema durante su programa.

“Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, empezó diciendo la conductora.

“Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!”, siguió.

Flor Peña se descargó al inicio de su programa "Flor de equipo". (Foto: Instagram) Web

¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?”, resaltó Flor Peña con bastante enojo.

“Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?”, preguntó al aire.

Flor Peña aseguró que no es amiga de Alberto Fernández

La conductora se defendió sobre los dichos y las tendencias en redes sociales. Ella aprovechó para dejar en claro que no es amiga del Presidente.

“¿Por qué me operan a mí y me mandan el call center? ¡Durante 6 días con el hashtag ‘la pet... de Presidente’! ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?, ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana?”, se defendió.

La actriz asegura que ella no es amiga de Alberto Fernández. Foto: Gentileza: Los Andes

“Yo fui como fueron tantos. ¿Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y sí conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres y son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?”, concluyó la actriz.