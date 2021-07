Florencia Peña fue una de las implicadas en el escándalo por las visitas que recibía el presidente Alberto Fernández durante el aislamiento obligatorio y estricto de mediados de 2020.

//Mirá también: Las fotos del reencuentro de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con sus amigos en Ibiza

La actriz explicó por qué fue a visitar al mandatario y le aseguró Clarín que no fue la única: “Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”

A la conductora de Flor de Equipo se le había parado un importante proyecto cuando inició la pandemia. Se trataba del regreso de Casados con Hijos, después de más de 14 años, en el teatro Gran Rex.

La obra iba a contar con todo el elenco original a excepción de Érica Rivas pero luego de meses de posponerla, la productora de Gustavo Yankelevich decidió que se suspendiera.

Alberto Fernández dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo de 2020. Federico López Claro

“Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar”, sentenció Florencia Peña, que visitó al presidente el 15 de mayo de 2020.

Al momento de la visita de la actriz, por el aislamiento estricto producto de la pandemia de Covid-19 estaban prohibidas las grabaciones de ficciones y la actividad teatral.

Tinelli y Suar se reunieron con el presidente durante 2020 en busca de protocolos para seguir trabajando.

Su presencia en Olivos se dio a conocer luego de que se divulgara el ingreso de la periodista Úrsula Vargués durante julio de 2020. También hubo visitas de los periodistas Roberto Navarro y Tomás Méndez, entre otros personajes de la escena política y mediática, en medio del confinamiento estricto.

//Mirá también: Tota Santillán está internado por un cuadro depresivo agudo

En el mismo mes que Florencia Peña se reunió con Alberto Fernández, Adrian Suar y Marcelo Tinelli hicieron lo propio con Santiago Cafiero (jefe de gabinete) y Ginés González García (ministro de Salud en ese entonces) en Casa Rosada.

Polka y LaFlia, las productoras de cada uno de los empresarios, empezaron a trabajar a partir del segundo semestre del 2020 tras los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional.